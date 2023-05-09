Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

"Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички та обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче - здоров’я наших громадян", - заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Повідомляється, що є країни, де податок на солодкі мінеральні та газовані напої зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Кузін навів приклад Мексики, де податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння, а в Британії це змусило виробників зменшити рівень цукру у товарі вдвічі, аби не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до заходів щодо зменшення споживання солодких газованих напоїв. За їх оцінками, зростання ціни на солодкі напої на 20% може призвести до скорочення їхнього споживання.

Нині у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1, у яких хочуть запровадити акциз на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою. Отримані державою кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також підтримку програми дитячого харчування в школах.