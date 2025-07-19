Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Пільга на ПДВ під час імпорту електрокарів після 1 січня 2026 року не діятиме, - Гетьманцев

Пільга на ПДВ під час імпорту електрокарів після 1 січня 2026 року не діятиме, - Гетьманцев

Ксенія Золотова
19 липня, 2025 субота
17:14
Економіка Турецький електрокар TOGG

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев ("Слуга Народу") заявив, що пільга на ввезення електромобілів без ПДВ діє лише до кінця 2025 року і більше продовжуватися не буде

Зміст

Про це він написав у телеграм.

"Якщо є час, можливості та натхнення — придбайте до кінця року", — прокоментував Гетьманцев.

Він також звернувся до імпортерів електрокарів, які намагаються пролобіювати продовження пільги, наголосивши, що звільнення від ПДВ на окрему категорію дорогих товарів у країні, яка збирає кожну копійку на армію, — неприпустиме.

"Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Майте порядність. Конкуруйте якістю та маркетингом, а не податковими правками", — підкреслив він.

Також Гетьманцев заявив, що не варто вірити тим, хто обіцяє продовження пільг, і дозволив публічно від його імені скеровувати таких "обіцяльників" за відомою адресою.

  • У застосунок Дія додали нову функцію, за допомогою якої можна онлайн замінити технічний паспорт у разі його втрати, пошкодження або змін даних.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
транспорт
Слуга народу
Читайте також:
Patriot
Автор Віталій Бесараб
17 липня, 2025 четвер
Якщо системи ППО Patriot заберуть у Швейцарії для передачі Україні, то це найгірший сценарій для нас, - військовий експерт Киричевський
наслідки атаки РФ на Одесу, 19.07.25
Автор Марія Музиченко
19 липня, 2025 субота
Росія атакувала Україну дронами й ракетами: в Одесі є загиблий і руйнування, у Києві на дах житлового будинку впав уламок БПЛА
танк Аbrams M1/A1
Автор Катерина Ганжа
19 липня, 2025 субота
Австралія передала Україні танки Abrams, - Reuters
Київ
+18.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
19 липня
21:36
Ексклюзив
Віталій Портников
"Трамп у питанні допомоги Україні буде діяти інакше, ніж Байден": Портников пояснив різницю підходів
21:35
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 19 липня
21:27
Оновлено
Микита Ханганов та Тигран Оганнісян
Зеленський посмертно відзначив нагородами підлітків Оганнісяна та Ханганова, вбитих окупантами в Бердянську
21:01
Володимир Зеленський
"Переговорну динаміку треба збільшувати". Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня, Зеленський підтримав
20:48
Ілан Шор
Молдовська ЦВК не допустила до місцевих виборів проросійський блок "Побєда"
20:05
на фото: Ільхам Алієв
Президент Азербайджану Алієв озвучив умови, за яких може бути підписано мирну угоду з Вірменією
20:03
OPINION
Росіяни і водка: основа скрєп
19:48
Поєдинок Усика з Дюбуа
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
19:38
Олена Івановська
Новопризначена мовна омбудсманка Олена Івановська назвала свої пріоритети на посаді
18:59
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп образився на Путіна, - професор Айзенберг
18:53
У Києві чоловік поранив ножем відвідувача ТРЦ
18:45
Ексклюзив
Метью Брайза
Зараз Китай вважає, що йому вигідніше, щоб війна тривала, - дипломат Брайза
18:40
Акція "Стоп нелегальній міграції" у місті Забже (Польща)
У 80 містах Польщі праві влаштували акцію "Стоп імміграція". У Варшаві ліві вийшли на мітинг "Стоп фашизм"
18:09
Оновлено
автомобіль в'їхав у натовп
У Лос-Анджелесі автомобіль в'їхав у натовп поблизу нічного клубу: кількість постраждалих зросла до 30
18:05
OPINION
блог Владислав Смірнов
Заміна Шмигаля на Свириденко нічого не змінить. То навіщо Зеленському такий уряд
17:59
Дональд Трамп
Трамп вимагає $20 млрд від Wall Street Journal: яка причина
17:55
Ексклюзив
Росіяни не встигнуть щось узяти: Defense Express про ворожу літню наступальну кампанію
17:06
Джонні Депп представив на виставці серію своїх картин
Джонні Депп представив на виставці у Лондоні серію своїх картин, створених на початку 2000-х років
16:55
Володимир Зеленський
Українські дипломати працюють над поверненням на Батьківщину українців, які після депортації з РФ перебувають на кордоні з Грузією, - Зеленський
16:45
полковник Костянтин Оборін (Одеса)
У бою загинув 63-річний льотчик Костянтин Оборін, що командував ескадрильєю з захисту неба над Одесою й щороку просив дозволу на продовження служби
16:33
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 38 боїв: найбільше зіткнень на Покровському напрямку
16:06
OPINION
Блог Агія Загребельська
Чому санкції діють тричі
15:14
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Від початку повномасштабного вторгнення Україна наростила виробництво зброї у 35 разів, - Шмигаль
15:05
лісові пожежі поблизу Марселя
Поблизу французького Марселя вирують лісові пожежі: до гасіння залучено майже 1000 пожежників та гелікоптери
14:30
Ексклюзив
Кіт Келлог
Вплив Келлога зростає в очах Трампа, - дипломат Брайза
14:18
Ексклюзив
москва, кремль
У РФ чекають, ФСБ прораховує удар, подібний до "Павутини", - генерал Мусаєв
14:05
OPINION
Або наш ТЦК, або через якийсь час — російський...
13:56
закордонний паспорт
У Верховній Раді розглядають дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 25 років
13:37
обстріл
Росіяни вдарили ракетою по Васильківській громаді на Дніпровщині: за попередніми даними, загинули двоє людей, є руйнування інфраструктури
13:24
Оновлено
наслідки атаки РФ на Одесу, 19.07.25
Росія атакувала Україну дронами й ракетами: в Одесі є загиблий і руйнування, у Києві на дах житлового будинку впав уламок БПЛА
13:11
Вдарила шампуром у груди: на Черкащині затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві чоловіка
13:06
ГУР знищило 6 радіолокаційних станцій окупантів на Донеччині
13:01
Аналітика
ЗРК SAMP-T з ракетами Aster-30. Європейська зброя, що отримує Україна
Між США та Європою: як Трамп роздратував союзників у НАТО та чи вплине це на українську оборону
12:50
Ексклюзив
мобілізація кримчан
"Це небезпека не тільки для України": експерт Романюк пояснив, який крок Путіна створить суттєву загрозу для всієї Європи
12:06
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Щоб досягти співмірного ефекту з атаками ворога, ми маємо запускати втричі більше БПЛА по території РФ, - авіаційний експерт Долінце
12:03
OPINION
блог Лариса Волошина
Навіть залишаючи людей в окопах, ми не втримаємо фронт
11:50
Україна повернула ще 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ
11:42
У Дніпрі швидка розбилася об стовп: загинув медик, ще двоє поранені
11:31
Прапор США
Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні
11:21
ппо
Сили ППО збили 185 БПЛА та 32 ракети, якими РФ атакувала Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV