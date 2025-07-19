Пільга на ПДВ під час імпорту електрокарів після 1 січня 2026 року не діятиме, - Гетьманцев

Про це він написав у телеграм.

"Якщо є час, можливості та натхнення — придбайте до кінця року", — прокоментував Гетьманцев.

Він також звернувся до імпортерів електрокарів, які намагаються пролобіювати продовження пільги, наголосивши, що звільнення від ПДВ на окрему категорію дорогих товарів у країні, яка збирає кожну копійку на армію, — неприпустиме.

"Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Майте порядність. Конкуруйте якістю та маркетингом, а не податковими правками", — підкреслив він.

Також Гетьманцев заявив, що не варто вірити тим, хто обіцяє продовження пільг, і дозволив публічно від його імені скеровувати таких "обіцяльників" за відомою адресою.