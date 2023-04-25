Економіка Південної Кореї наблизилась до рецесії
Економіка Південної Кореї у січні-березні зросла лише на 0,3% відносно попереднього кварталу й наблизилась до рецесії
Про це з посиланням на дані Центрального банку Кореї повідомляє Yonhap.
Як зауважили в банку, показник росту економіки на 0,3% у січні-березні слідує за її скороченням у попередньому кварталі на 0,4%. Тобто, фактично мова йде про два квартали економічного спаду поспіль, що технічно вважається рецесією.
В річному обчисленні економічне зростання Південної Кореї в першому кварталі склало 0,8%, тоді як у четвертому кварталі минулого року було 1,3%.
Відновлення зростання відбулося завдяки тому, що експорт країни покращився порівняно з попереднім кварталом, а внутрішній попит збільшився.
У Центробанку заявили, що економіка країни продовжує зазнавати втрат через недостатній внутрішній попит та скорочення імпорту в країну й експорту її продукції, який скорочується шість місяців поспіль уперше з 2020 року, коли розпочалась пандемія COVID-19.
У 2022 році економіка Кореї зросла на 2,6%, уповільнившись порівняно з 4,1% зростання у 2021 році на тлі жорсткої монетарної політики в країні та за кордоном. Зростання торік стало найнижчим із 2020 року, коли корейська економіка скоротилась на 0,7% через наслідки пандемії коронавірусу й пов’язаних із нею локдаунів.
Раніше Центральний банк Південної Кореї зберіг свою ключову процентну ставку на рівні 3,5% вдруге поспіль, зважаючи на послаблення інфляції і зростання занепокоєння щодо ймовірного економічного спаду.
Цього року Центробанк Кореї та Організація економічного співробітництва і розвитку прогнозують зростання корейської економіки на 1,6%, а Міжнародний валютний фонд – 1,5%.
- За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), показники британської економіки у 2023 році будуть найгіршими серед 20 найбільших економік світу.
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