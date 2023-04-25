Економіка Південної Кореї наблизилась до рецесії

Про це з посиланням на дані Центрального банку Кореї повідомляє Yonhap.

Як зауважили в банку, показник росту економіки на 0,3% у січні-березні слідує за її скороченням у попередньому кварталі на 0,4%. Тобто, фактично мова йде про два квартали економічного спаду поспіль, що технічно вважається рецесією.

В річному обчисленні економічне зростання Південної Кореї в першому кварталі склало 0,8%, тоді як у четвертому кварталі минулого року було 1,3%.

Відновлення зростання відбулося завдяки тому, що експорт країни покращився порівняно з попереднім кварталом, а внутрішній попит збільшився.

У Центробанку заявили, що економіка країни продовжує зазнавати втрат через недостатній внутрішній попит та скорочення імпорту в країну й експорту її продукції, який скорочується шість місяців поспіль уперше з 2020 року, коли розпочалась пандемія COVID-19.

У 2022 році економіка Кореї зросла на 2,6%, уповільнившись порівняно з 4,1% зростання у 2021 році на тлі жорсткої монетарної політики в країні та за кордоном. Зростання торік стало найнижчим із 2020 року, коли корейська економіка скоротилась на 0,7% через наслідки пандемії коронавірусу й пов’язаних із нею локдаунів.

Раніше Центральний банк Південної Кореї зберіг свою ключову процентну ставку на рівні 3,5% вдруге поспіль, зважаючи на послаблення інфляції і зростання занепокоєння щодо ймовірного економічного спаду.

Цього року Центробанк Кореї та Організація економічного співробітництва і розвитку прогнозують зростання корейської економіки на 1,6%, а Міжнародний валютний фонд – 1,5%.