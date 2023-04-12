Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Економіка Великої Британії стане однією з найбільш неефективних у світі, - прогноз МВФ

Економіка Великої Британії стане однією з найбільш неефективних у світі, - прогноз МВФ

12 квітня, 2023 середа
08:42
Економіка британія COVID

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), показники британської економіки у 2023 році будуть найгіршими серед 20 найбільших економік світу

Про це пишуть BBC.

Зазначається, що МВФ прогнозує скорочення економіки Великої Британії цього року, хоча це невелике покращення порівняно з попереднім прогнозом. Фонд також попередив про "кам'янисту дорогу" для світової фінансової системи.

МВФ раніше вже прогнозував, що Велика Британія переживе спад цього року і опиниться в кінці списку G7 - групи з семи найбільших так званих "розвинутих" економік світу, які домінують у світовій торгівлі та міжнародній фінансовій системі.

Зараз очікується, що британська економіка скоротиться на 0,3% у 2023 році, а потім зросте на 1% наступного року.

Дослідники МВФ раніше вказували на залежність Британії від високих цін на газ, зростання процентних ставок і слабку торгівлю як на причини її таких економічних показників.

Світ
МВФ
Велика Британiя
Читайте також:
Автор Вікторія Сюмар
11 квітня, 2023 вiвторок
Скандал, який мав би шокувати, але проходить майже мовчки…
10 квітня, 2023 понедiлок
Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він просив хлопчика "посмоктати" його язика
11 квітня, 2023 вiвторок
Американська розвідка "скромно" оцінює український контрнаступ, - WP
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
08:46
міністр оборони США Ллойд Остін
"Україна має всі можливості, щоб досягти успіху": міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ
08:39
міністерка фінансів США Дженет Єллен і Зеленський
Україна забезпечена міжнародною фінансовою підтримкою щонайменше до кінця року, - мінфін США
08:21
Окупанти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових
08:16
Херсонщина обстріл
Ворог випустив 170 снарядів по Херсонщині минулої доби, є загиблий 
08:09
Очаків. Наслідки обстрілу 9 січня
Уночі РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено будинки, автівки, мережі газо- та електропостачання
08:02
OPINION
Євген Магда
Про інтригу українсько-польських взаємин
07:53
У Кувейті дебютує програма з віртуальною ведучою новин
07:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада провокує протистояння
07:49
Бахмут
Міноборони РФ використовує ПВК Вагнера для захоплення Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії, - ISW
07:34
Італія
Наприкінці квітня Італія представить план відбудови України
07:15
Оновлено
У мережі поширюють відео страти. Стверджується, що - українського військового
07:10
Китай
Оприлюднені документи Пентагону свідчать, що розвідка США збирає дані про Китай, - CNN
06:51
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 квітня
06:50
балістична ракета "Сармат"
РФ заявила про випробування балістичної ракети: бойова частина вразила ціль у Казахстані
06:47
ЗСУ
Росія не полишає спроб взяти під повний контроль Бахмут, ЗСУ відбили 72 атаки за добу
06:27
Фінляндія
Передача фінських винищувачів Україні нині неактуальна, - міністр оборони
06:15
У Пентагоні сказали, за які дати були "злиті" секретні документи США
05:51
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 квітня
05:48
Петро Котін та Тім Гітцель
Енергоатом та канадська компанія підписали угоду щодо використання українського урану
05:28
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
В Америці наразі не бачать ознак, щоб Єгипет постачав озброєння Росії
03:37
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США
01:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та склад агрофірми
01:32
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі
01:18
"Баварія", Томас Тухель
"Я закохався у свою команду": тренер "Баварії" зробив несподівану заяву після фіаско в ЛЧ
01:01
Росіяни обстріляли Очаків з РСЗВ і вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині
00:49
Жіноча збірна України, гандбол
Жіноча збірна України вперше з 2009 року вийшла на ЧС з гандболу
00:26
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 квітня
00:08
"Інтер", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Інтер" переграв "Бенфіку" у першому чвертьфіналі
00:02
Великоднє вогнище Молдова
У Молдові закликають не палити шини у великодніх вогнищах
2023, вiвторок
11 квітня
23:52
"Манчестер Сіті", Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів
"Манчестер Сіті" забив три м'ячі та розбив "Баварію" у Лізі чемпіонів
23:44
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом
Фабрики-кухні, розмінування та промоція України: Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом
23:27
Протест фермерів у Румунії
У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом
23:21
Володимир Зеленський
"Перемога здобувається всіма": Зеленський закликав суспільство і партнерів не послаблювати підтримку держави та армії
23:03
Бахмут
Ворог перетворює Бахмут на Алеппо, повністю знищуючи будівлі та позиції, - Маляр
22:52
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль напередодні візиту у США
22:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як у війську очікують повернення виплат та чому стався інформаційний витік з Пентагону. Колонка Сергія Згурця
22:33
Шмигаль та Трюдо
Україна і Канада підписали оновлену і розширену Угоду про вільну торгівлю
22:07
Марченко і Медведчук
СБУ оголосила у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
22:02
Оновлено
Шмигаль прибув до Канади з візитом
Оборонна допомога, конфіскація російських активів і санкції: Шмигаль зустрівся з Трюдо
21:39
репортери без кордонів Львів
"Репортажі з фронту майже неможливі": "Репортери без кордонів" назвали надмірними обмеження для журналістів на сході та півдні України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV