Економіка Великої Британії стане однією з найбільш неефективних у світі, - прогноз МВФ
За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), показники британської економіки у 2023 році будуть найгіршими серед 20 найбільших економік світу
Про це пишуть BBC.
Зазначається, що МВФ прогнозує скорочення економіки Великої Британії цього року, хоча це невелике покращення порівняно з попереднім прогнозом. Фонд також попередив про "кам'янисту дорогу" для світової фінансової системи.
МВФ раніше вже прогнозував, що Велика Британія переживе спад цього року і опиниться в кінці списку G7 - групи з семи найбільших так званих "розвинутих" економік світу, які домінують у світовій торгівлі та міжнародній фінансовій системі.
Зараз очікується, що британська економіка скоротиться на 0,3% у 2023 році, а потім зросте на 1% наступного року.
Дослідники МВФ раніше вказували на залежність Британії від високих цін на газ, зростання процентних ставок і слабку торгівлю як на причини її таких економічних показників.
- Нагадаємо, уомпанія Mykines Corporation, зареєстрована у Великій Британії, поставила до Росії електроніки більш ніж на 1,2 мільярда доларів. Більшість цих товарів включено до санкційних списків.
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