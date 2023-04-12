Про це пишуть BBC.

Зазначається, що МВФ прогнозує скорочення економіки Великої Британії цього року, хоча це невелике покращення порівняно з попереднім прогнозом. Фонд також попередив про "кам'янисту дорогу" для світової фінансової системи.

МВФ раніше вже прогнозував, що Велика Британія переживе спад цього року і опиниться в кінці списку G7 - групи з семи найбільших так званих "розвинутих" економік світу, які домінують у світовій торгівлі та міжнародній фінансовій системі.

Зараз очікується, що британська економіка скоротиться на 0,3% у 2023 році, а потім зросте на 1% наступного року.

Дослідники МВФ раніше вказували на залежність Британії від високих цін на газ, зростання процентних ставок і слабку торгівлю як на причини її таких економічних показників.