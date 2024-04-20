Платформа "Зроблено в Україні": підприємцям Дніпропетровщини виділено 3,2 млрд грн

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що цьогоріч Дніпропетровщина отримає понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки. Вона наголосила, що чим активніше бізнеси подаватимуться на програми, то більше коштів зможуть отримати.

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував підприємцям, які продовжили свою діяльність у регіоні та підтримують економіку.

"Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе", - сказав Зеленський.