Платформа "Зроблено в Україні": підприємцям Дніпропетровщини виділено 3,2 млрд грн
Для підприємців Дніпропетровщини у 2024 році передбачили понад 3,2 мільярда гривень підтримки у межах платформи "Зроблено в Україні"
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що цьогоріч Дніпропетровщина отримає понад 3,2 млрд грн у межах усіх програм підтримки. Вона наголосила, що чим активніше бізнеси подаватимуться на програми, то більше коштів зможуть отримати.
Водночас президент України Володимир Зеленський подякував підприємцям, які продовжили свою діяльність у регіоні та підтримують економіку.
"Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе", - сказав Зеленський.
- Водночас для підприємців Харківщини у межах програм підтримки бізнесу у 2024 році виділили півтора мільярда гривень.
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