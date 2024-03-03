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Польща веде проти України повномасштабну торговельну війну, - польський політик Чех

3 березня, 2024 неділя
19:21
Економіка блокування кордону поляками

Мирослав Чех, польський політик і громадський діяч, розповів про блокаду на кордоні з Польщею та торговельну війну

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні маємо справу з повномасштабною торговельною війною з боку Польщі проти України, коли йдеться про агропродукцію, українське зерно, а також інші продукти. Ця "війна" розширюється зараз на транзит, територію Польщі", - зазначив він.

За словами польського політика, сьогодні ситуація на кордоні багаторівнева.

"Влада Польщі налаштована на задоволення вимог протестувальників, які насправді складаються з декількох пунктів. По-перше, щоб було ембарго на постачання до Польщі українського зерна. По-друге, щоб це ембарго розширити також на інші продукти. По-третє, зупинити транзит територією Польщі українського зерна", - додав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Теги:
Світ
Україна
Польща
Війна з Росією
Блокування кордону
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