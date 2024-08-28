Представники МВФ відвідають Україну наступного тижня, - Bloomberg
Наступного тижня Україну відвідає команда Міжнародного валютного фонду, щоб переглянути перспективи бюджету держави
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, представники МВФ зустрінуться з українськими чиновниками для перегляду перспективи бюджету країни.
Зазначено, що команда МВФ має вирішити, чи виплачувати Києву наступні $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.
Водночас співрозмовник Bloomberg додає: "перед візитом співробітники МВФ, які працюють в Україні, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб розповісти останні дані стосовно позики Україні".
- 3 липня стало відомо, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Гроші підуть, зокрема, на соціальні допомоги, зарплати медиків та учителів.
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