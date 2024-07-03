Україна отримала $2,2 млрд від МВФ: на що підуть кошти

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це частина коштів, передбачених програмою Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) обсягом 16 млрд доларів.

"Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - написав Шмигаль.



Він також додав, що надані кошти допоможуть уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Що відомо про програму МВФ

Програма EFF спрямована на підтримку цінової та фінансової стабільності, економічне відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій для сприяння довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови і прагнення України вступити в ЄС.

Наприкінці червня 2023 року МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.

У листопаді того ж року Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

Цьогоріч 22 березня Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

Пізніше 27 травня, місія МВФ розпочала перемовини з Україною щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.