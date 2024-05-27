Місія МВФ розпочала переговори з Україною про четвертий перегляд програми розширеного фінансування

Про це йдеться на сайті уряду.

У понеділок, 27 травня, місія МВФ розпочала перемовини з Україною щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF)

Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі. Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у відкритті місії онлайн.

Також від України на зустрічах будуть присутні представники Мінфіну, Нацбанку, а також інших органів влади, відповідальних за політику в галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Згідно з повідомленням, метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України", - заявив Марченко.

За його словами, Україна вдало пройшла вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні.

"Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", - констатував він.