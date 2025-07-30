Приватбанк у Лондоні виграв суд проти Коломойського і Боголюбова
У середу, 30 липня, Приватбанк виграв суд у Лондоні проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
"Приватбанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", – йдеться в повідомленні.
"Вітаю рішення Лондонського суду у справі Приватбанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", – написала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
- 23 липня НАБУ та САП оголосили про завершення слідства за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще 5 осіб у заволодінні понад 9,2 млрд грн банку.
Що відомо про справу
У грудні 2016 року вже націоналізований Приватбанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.
Через два роки суд визнав невідповідним його юрисдикції цей позов банку, оскарживши це рішення, коли апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік.
Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, зокрема через їхнє відкладення у звʼязку з повномасштабною війною.
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