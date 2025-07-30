Приватбанк у Лондоні виграв суд проти Коломойського і Боголюбова

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"Приватбанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", – йдеться в повідомленні.

"Вітаю рішення Лондонського суду у справі Приватбанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", – написала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

23 липня НАБУ та САП оголосили про завершення слідства за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та ще 5 осіб у заволодінні понад 9,2 млрд грн банку.

Що відомо про справу

У грудні 2016 року вже націоналізований Приватбанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Через два роки суд визнав невідповідним його юрисдикції цей позов банку, оскарживши це рішення, коли апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, зокрема через їхнє відкладення у звʼязку з повномасштабною війною.