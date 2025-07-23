Справа заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку: НАБУ й САП повідомили про завершення слідства щодо Коломойського

Про це йдеться на сайті НАБУ.

"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – зазначено в повідомленні.

Після цього частину коштів у понад 446 млн грн перерахували на рахунки повʼязаних трьох юридичних осіб, аби легалізувати їх. Це робили під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом їх перерахували на рахунки ще двох людей.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", – підкреслює Бюро.

У пресрелізі загадали про шістьох підозрюваних у справі:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи Ігор Коломойський;

ексголова правління ПриватБанку;

колишній заступник керівника напрямку - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства;

ексначальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії фігурантів кваліфікували за статтями Кримінального кодексу про привласнення й розтрату майна, відмивання доходів та службове підроблення.

"Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів", – наголосили в НАБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.