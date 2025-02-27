Коломойський програв у Верховному суді справу щодо націоналізації ПриватБанку

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Так, суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження націоналізації ПриватБанку.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.