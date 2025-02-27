Коломойський програв у Верховному суді справу щодо націоналізації ПриватБанку
Верховний суд у середу, 26 лютого, залишив без задоволення касаційну скаргу Ігоря Коломойського та підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Так, суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження націоналізації ПриватБанку.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
- У грудні 2016 року Кабінет міністрів заявив, що ПриватБанк переходить у стовідсоткову власність держави.
- У квітні 2019 року наразі вже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну та скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку.
- Проте в листопада 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишньому співвласнику Ігорю Коломойському.
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