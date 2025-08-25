Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
Робота над проєктом нового Трудового кодексу, яка тривала майже два роки, вийшла на фінішну пряму. Невдовзі документ представлять у Верховній Раді
Про це повідомив очільник Мінекономіки Олексій Соболєв.
21 серпня відбулася шоста, фінальна зустріч у циклі з шести тристоронніх консультацій щодо проєкту Трудового кодексу України. Захід провели у форматі соціального діалогу, щоб узгодити позиції та знайти компроміси між усіма сторонами. У ньому взяли участь представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міжнародної організації праці, Держпраці, Національної служби посередництва і примирення, об’єднань роботодавців, профспілок, народні депутати, а також українські й міжнародні експерти з трудового права.
"Трансформація законодавства у сфері праці та трудових відносин – серед основних пріоритетів нашого Міністерства й Уряду загалом. Реформа трудового законодавства сприятиме розвитку ринку праці, зміцненню економіки, покращенню загального рівня життя українців і наблизить нас до права ЄС. Це великий крок на шляху до європейської інтеграції", - сказав Соболєв.
Напрям регулювання трудових відносин у Мінекономіки очолить заступниця міністра Дарія Марчак, яка підкреслила, що над проєктом працювали у постійному діалозі з профспілками, бізнесом і міжнародними партнерами під егідою МОП, аби врахувати позиції всіх сторін.
На фінальній сесії детально обговорили блоки щодо понаднормової роботи, тривалості робочого часу та відпочинку, наближення до європейських підходів у регулюванні Інспекції праці, забезпечення повноважень і незалежності інспекторів, а також відповідність окремих норм проєкту міжнародним стандартам.
"Майже два роки тривала робота над новою редакцією Трудового кодексу України. Далі проєкт Трудового кодексу буде доопрацьований для представлення у Верховній Раді України", - наголосили у пресслужбі відомства.
- У січні 2024 року стартувало обговорення проєкту нового Трудового кодексу, розробленого Мінекономіки. Серед змін, які пропонуються, – відмова від паперових трудових книжок.
