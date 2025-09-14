Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, цитуючи свій виступ на конференції Yalta European Strategy.

"Рівно рік тому я стояла в цій залі і я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету 140 млн доларів. Зараз війна коштує 172 млн доларів кожного дня", - розпочала свій виступ нардепка.

Вона зазначила, що до щоденних витрат входять не лише зарплати військовослужбовців, боєприпаси та зброя, а й фінансова підтримка поранених військових, зниклих безвісти та сімей загиблих.

"Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це - найвищий показник у світі. І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями", - зауважила вона.

Підласа нагадала, що Росія "вкрала" в України 11 років економічного зростання, і лише у 2021 році вдалося відновити довоєнний рівень ВВП, а після повномасштабного вторгнення – знову у 2024 році.

"Я кажу вам все це, щоб донести одну просту річ: Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога", - підкреслила нардепка.

Мета - 120 млрд доларів на оборону

За її словами, минулого року Росія витратила 150 млрд доларів на війну з Україною. Натомість Україна має амбітну мету - забезпечити щонайменше 120 млрд доларів на оборону України в наступному році.

"Ця сума включає гроші державного бюджету України (60 млрд доларів) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші (60 млрд доларів). 120 млрд доларів – це амбітна мета, як з точки зору військової допомоги у натуральній формі, так і для бюджету України", - пояснила Підласа.

Допомога країн-партнерів

Народна депутатка також висловила думку, що настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів саме на видатки оборони.

"Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі. ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом", - закликала Підласа.

Вона також підтримала ідею "Репараційного кредиту", оголошеного президенткою Єврокомісії, або "будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби".

"Усі постійно говорять, що платити має саме Росія. Можливо, настав час це реалізувати. Тому що подальше затягування тільки продовжує війну і збільшує її вартість", - підсумувала Підласа.