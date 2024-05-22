Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Про це повідомила у Telegram нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко.

"Оновлюється термінологія, запроваджуються штрафи за порушення використання роумінгу. Регуляторний орган встановлює єдині граничні ставки термінації голосового трафіку для мобільних та фіксованих мереж відповідно до європейського законодавства", - написала Геращенко.

Законопроєкт підтримали 275 народних депутатів.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв'язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - написав у Telegram нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.