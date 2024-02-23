ВР у першому читанні схвалила законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що законопроєктом передбачено, що українці не сплачуватимуть додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, водночас європейці отримають таку ж можливість в Україні.

"Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС. Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом", - додав міністр.