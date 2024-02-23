ВР у першому читанні схвалила законопроєкт про єдину роумінгову систему з ЄС
Верховна Рада України у п'ятницю, 23 лютого, в першому читанні схвалила законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров розповів, що законопроєктом передбачено, що українці не сплачуватимуть додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, водночас європейці отримають таку ж можливість в Україні.
"Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС. Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом", - додав міністр.
- 14 вересня 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, що дасть можливість українцям здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом у Євросоюзі за домашніми тарифами. Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.
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