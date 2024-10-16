РФ пошкодила 23 цивільні судна й знищила понад 100 тис. тонн агропродукції за час повномасштабного вторгнення, - Сибіга
Росія від початку повномасштабної війни пошкодила обстрілами 23 цивільних судна й більше 300 об’єктів портової інфраструктури. Також ворог знищив понад 100 тис. тонн агропродукції
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає Укрінформ.
"Тут, в Одесі, особливо відчутно російський повітряний терор. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак по портах, пошкоджень зазнали понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна. Було знищено понад 100 тис. тонн агропродукції", - сказав він.
Глава українського МЗС підкреслив, що за останній місяць було пошкоджено 4 судна: з зерном для Єгипту, з кукурудзою для Італії та з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.
"На тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом негайно скерувати в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію з метою фіксувати кожен злочин для подальшого притягнення Росії до відповідальності", - наголосив Сибіга.
- Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок цього загинула людина, 8 постраждалих. Також пошкоджені два цивільні судна.
- 15 жовтня в ISW заявили, що ворог завдає ударів по припортовій інфраструктурі України з метою підірвати міжнародну підтримку і підштовхнути країну до дострокових переговорів.
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