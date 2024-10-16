Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка РФ пошкодила 23 цивільні судна й знищила понад 100 тис. тонн агропродукції за час повномасштабного вторгнення, - Сибіга

РФ пошкодила 23 цивільні судна й знищила понад 100 тис. тонн агропродукції за час повномасштабного вторгнення, - Сибіга

Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
16:40
Економіка Морський порт

Росія від початку повномасштабної війни пошкодила обстрілами 23 цивільних судна й більше 300 об’єктів портової інфраструктури. Також ворог знищив понад 100 тис. тонн агропродукції

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає Укрінформ.

"Тут, в Одесі, особливо відчутно російський повітряний терор. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак по портах, пошкоджень зазнали понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна. Було знищено понад 100 тис. тонн агропродукції", - сказав він.

Глава українського МЗС підкреслив, що за останній місяць було пошкоджено 4 судна: з зерном для Єгипту, з кукурудзою для Італії та з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

"На тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом негайно скерувати в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію з метою фіксувати кожен злочин для подальшого притягнення Росії до відповідальності", - наголосив Сибіга.

  • Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала балістичною ракетою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок цього загинула людина, 8 постраждалих. Також пошкоджені два цивільні судна.
  • 15 жовтня в ISW заявили, що ворог завдає ударів по припортовій інфраструктурі України з метою підірвати міжнародну підтримку і підштовхнути країну до дострокових переговорів.
Теги:
Україна
Росія
Одеса
російська армія
Одещина
МЗС України
зерно
Війна з Росією
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
14 жовтня, 2024 понедiлок
Як українські воїни помстилися росіянам за розстріл наших бійців на Курщині. Колонка Сергія Згурця
Бен Ходжес
Автор Антін Борковський
13 жовтня, 2024 неділя
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
15 жовтня, 2024 вiвторок
Ворожа логіка війни на виснаження не працює на РФ, як вони очікували, - Згурець
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.76
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
16 жовтня
17:32
Ліонель Мессі (ліворуч) і Лаутаро Мартінес, збірна Аргентини, Аргентина
Мессі назвав футболіста, який заслужив виграти "Золотий мʼяч-2024"
17:28
кримські татари
Естонський парламент визнав депортацію кримських татар геноцидом
17:25
Марк Рютте
Рютте заявив, що ознайомлений з українським Планом перемоги та обговорює його з союзниками в НАТО
17:09
У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який тиждень тому повернувся з війни проти України
17:05
танк Abrams M-1
Австралія передасть танки Abrams Україні в межах нового пакета допомоги
17:03
Ігор Кондратюк
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
17:03
Андрій Сибіга
Україна знову заявила, що окупанти готуються атакувати ядерні об'єкти, й попросила дозволу бити далекобійною зброєю по РФ
16:43
москаль_Горлівка
Партизани "Атеш" знайшли секретну базу окупантів у Горлівці
16:43
Україна закликала Міжнародну морську організацію скерувати моніторингову місію до портів Одеси
16:40
Від початку доби 16 жовтня на фронті зафіксували 97 боєзіткнень: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку
16:29
МАГАТЕ
Енергоатом визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають перебувати місії МАГАТЕ
16:28
Ексгітарист Оззі Осборна Джейк І Лі отримав кілька вогнепальних поранень
16:19
Путін Шольц
Шольц заявив про готовність до діалогу з Путіним
16:19
Оновлено
Покровськ
У Покровську залишаються 12 тис. мешканців, зокрема, 68 дітей, - Філашкін
16:19
В Україні затримали будівельника - агента ФСБ, який коригував ворожі удари по оборонцях Харкова
16:05
Оновлено
Посадовцю Укренерго оголосили підозру у виправдовуванні агресії РФ. Компанія відсторонила його від роботи
16:01
Вийшов трейлер української драми про підлітків 1990-х "Назавжди-Назавжди"
16:00
OPINION
"Іди й копай". Чому історія Положая із Дніпра — найбільша антиреклама мобілізації?
15:55
Україна прапор
Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічно вільних країн світу
15:53
У Підмосков’ї спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський", - росЗМІ
15:49
Доньку Клінта Іствуда Франческу заарештували за звинуваченнями в домашньому насильстві
15:39
Роберт Фіцо
Премʼєр Словаччини Фіцо вважає, що ймовірність закінчення війни в Україні в короткотривалий термін "дуже висока"
15:36
OPINION
Концерт Вакарчука: коли "мобілізація" стає абсурдом
15:16
Франкфуртський книжковий ярмарок
Представник Франкфуртського книжкового ярмарку пояснив участь російських видавництв у заході
15:16
На півночі Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки ракети
У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки ракети
15:13
Руслан Стефанчук
Рада одноголосно підтримала запропонований Зеленським План перемоги, - Стефанчук
15:09
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Кількість військ, яку може відправити КНДР, впирається в логістичні проблеми, - військовий оглядач Попович
15:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
14:44
Оновлено
ППО
Вночі та вранці ППО збила 68 із 136 російських БПЛА
14:35
Jam Factory Art Center
У Львові у Jam Factory Art Center відкривається виставка про взаємодію в часи великих травм і потрясінь
14:05
OPINION
Виступ Зеленського у Верховній Раді: декларація намірів, а не план перемоги
14:02
Наталка Діденко
Наталка Діденко попередила про заморозки та сказала, де 17 жовтня можливі дощі
13:57
окупанти РФ
Франція видала візи шістьом дезертирам із російської армії
13:56
Виконавець ролі Трампа Себастьян Стен заявив, що експрезидент США має бути вдячним за скандальний фільм "Учень"
13:51
У Києві облаштують перше соціальне житло для переселенців із Маріуполя
13:40
опалення
Кличко розповів, коли житлові будинки Києва підключать до опалення
13:33
НАТО
Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади, - посол в Альянсі Галібаренко
13:33
На кінофестивалі в Німеччині покажуть фільми українських режисерів та про Україну
13:30
ЗСУ
"Створює умови для витіснення окупантів": бійці ГУР знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу на Харківщині
13:14
Томас Тухель
Німецький тренер Томас Тухель очолив збірну Англії з футболу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV