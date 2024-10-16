РФ пошкодила 23 цивільні судна й знищила понад 100 тис. тонн агропродукції за час повномасштабного вторгнення, - Сибіга

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає Укрінформ.

"Тут, в Одесі, особливо відчутно російський повітряний терор. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 російських атак по портах, пошкоджень зазнали понад 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна. Було знищено понад 100 тис. тонн агропродукції", - сказав він.

Глава українського МЗС підкреслив, що за останній місяць було пошкоджено 4 судна: з зерном для Єгипту, з кукурудзою для Італії та з гуманітарним вантажем Продовольчої програми ООН для Палестини.

"На тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом негайно скерувати в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію з метою фіксувати кожен злочин для подальшого притягнення Росії до відповідальності", - наголосив Сибіга.