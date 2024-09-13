РФ з початку повномасштабної війни знищила або пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури

Про це повідомив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"За останні два роки Росія знищила 280 об'єктів портової інфраструктури, понад 150 транспортних засобів, 17 цивільних суден, у тому числі понад 100 тисяч тонн зернових вантажів", - сказав він.

Оскільки Україна є одним із найбільших світових експортерів агропродукції, захист українських портів – це порятунок мільйонів людей від голоду, наголосив чиновник.

Він нагадав, що рік тому Україна запустила в роботу морський коридор, який не припиняв роботу навіть попри обстріли.

"За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн тонн вантажів. З них 46 млн тонн агропродукції пішли на експорт до понад 46 країн світу. Це більше, ніж було експортовано за час дії Зернової ініціативи, що демонструє: навіть під час війни Україна виконує свої міжнародні зобов'язання та робить вагомий внесок у світову продовольчу безпеку", - сказав Деркач.