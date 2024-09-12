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РФ ударила по судну з пшеницею: Зеленський заявив, що продовольча безпека не має бути мішенню для ракет

Юлія Юліна
12 вересня, 2024 четвер
16:20
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 12 вересня вдарила ракетою по цивільному судну з пшеницею, яке прямувало до Єгипту. Внаслідок прильоту люди не постраждали

Зміст

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російська ракета вдарила по вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - написав він.

Президент наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.

"Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", – підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що Україна робитиме все можливе для захисту своїх портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", – резюмував президент.

Що кажуть у МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю чергою заявив, що Київ поінформує про цей злочин ООН і Міжнародну морську організацію.

"Цей російський удар є зухвалим нападом на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку, що порушує Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A.1183. Україна негайно повідомить Організацію Об'єднаних Націй та поінформує Міжнародну морську організацію про цей злочин. Закликаємо партнерів до рішучої реакції", – висловився дипломат.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Чорне море
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