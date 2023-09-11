РФ запустила ракети по цивільному судну в порту України, - Сунак

Про це заявив у звіті британському парламенту прем'єр-міністр Ріші Сунак, передає Reuters.

"Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", - повідомив Сунак у звіті про саміт G20.

Водночас МЗС Великої Британії уточнило, що росіяни цілили по вантажному судну під прапором Ліберії, яке стояло в порту. При цьому дві ракети "Калібр" окупанти випустили з ракетоносця Чорноморського флоту.

"Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці атаки показують, наскільки він у відчаї. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Що відомо про рух кораблів із портів України

17 липня РФ оголосила про припинення виконання "зернової угоди". Володимир Зеленський заявив, що зерновий коридор необхідно використовувати й надалі навіть попри вихід РФ з угоди.

4 серпня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважатиме за необхідне, і ні в кого не питатиме дозволу на це.

12 серпня Україна відкрила реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з порту Одеси вийшов контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Це було перше судно, що вийшло з українського порту після відмови РФ брати участь у чорноморській ініціативі.

26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно - балкер PRIMUS.

1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли два судна, завантажені чавуном і рудою - балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберії) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови).