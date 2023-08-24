Лазив російськими мережами. Вичитав, що на сьогодні в структурі товарів непродовольчий сектор російських товарів складається на 75% з імпорту.

Ого!

У нас, мабуть, теж десь так? Де б дізнатися?

Але тут не потрібно бути великим економістом, щоб зрозуміти, чому у росіян так погано з курсом рубля.

Продаж енергоносіїв зменшився. Долара стало менше. Він став дорожчим. А більшість товарів треба ввозити із-за бугра.

А зарплати у них не ростуть.

Путін перелаштовує цивілізаційне протистояння на війну на виснаження.

Ага, при економіці РФ = економіка Техасу.

А Китай бєзвозмєзно нічого не дасть.

Читайте також: Путін хоче довгої війни

Нагадаю усім, що коли кайзерівська Німеччина капітулювала у листопаді 1918 р., німці були під Ростовом, в Криму і під Парижем. Але патрони кончились. І тушонка теж.

Тож Росія може розраховувати не на те, що попливе економіка союзників. А на те, що між союзниками підуть розбрат і непорозуміння.

Читайте також: У вірі в ЗСУ реалізм і прагматизм. Все інше — від лукавого

Впевнений, що РФ сподівається на 5-ті колони у них.

І ще більше — в Україні. На корупцію і постійне "альо" з ОПи Заходу.

Ну і Путін досі думає, що рускій солдат — найсильніший у світі.

Ну-ну!

Стратег з нього той іще. Ми вже бачили.

Хоча і про "кротів" на найвищих щаблях влади — забувати не треба.

Їхтамєсть.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.