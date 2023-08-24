Економіка Росії не витримає війни. Вона дорівнює економіці Техасу
Не потрібно бути великим економістом, щоб зрозуміти, чому у росіян так погано з курсом рубля
Лазив російськими мережами. Вичитав, що на сьогодні в структурі товарів непродовольчий сектор російських товарів складається на 75% з імпорту.
Ого!
У нас, мабуть, теж десь так? Де б дізнатися?
Але тут не потрібно бути великим економістом, щоб зрозуміти, чому у росіян так погано з курсом рубля.
Продаж енергоносіїв зменшився. Долара стало менше. Він став дорожчим. А більшість товарів треба ввозити із-за бугра.
А зарплати у них не ростуть.
Путін перелаштовує цивілізаційне протистояння на війну на виснаження.
Ага, при економіці РФ = економіка Техасу.
А Китай бєзвозмєзно нічого не дасть.
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Нагадаю усім, що коли кайзерівська Німеччина капітулювала у листопаді 1918 р., німці були під Ростовом, в Криму і під Парижем. Але патрони кончились. І тушонка теж.
Тож Росія може розраховувати не на те, що попливе економіка союзників. А на те, що між союзниками підуть розбрат і непорозуміння.
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Впевнений, що РФ сподівається на 5-ті колони у них.
І ще більше — в Україні. На корупцію і постійне "альо" з ОПи Заходу.
Ну і Путін досі думає, що рускій солдат — найсильніший у світі.
Ну-ну!
Стратег з нього той іще. Ми вже бачили.
Хоча і про "кротів" на найвищих щаблях влади — забувати не треба.
Їхтамєсть.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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