Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
Внаслідок російської атаки на Київ 25 жовтня 2025 року було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". Це вже друге влучання в її склади цього року
Про це інформує LIGA.net, посилаючись на власні джерела.
25 жовтня було зруйновано вщент офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм". Цей об’єкт був одним із головних логістичних центрів дистриб’ютора, який відповідав за постачання ліків у різні області України. За даними видання, сума збитків перевищує 100 мільйонів доларів.
Як повідомили в компанії Volantis, що виконувала електромонтажні роботи, площа складу становила приблизно 29 тисяч квадратних метрів.
Це вже друга атака на "Оптіма-Фарм", позаяк 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад компанії. Тоді пошкодження вдалося частково усунути, і діяльність підприємства швидко відновили.
Довідка
"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років і є другою за масштабом фармацевтичною дистриб’юторською компанією після групи "БаДМ". Її власником є підприємець Андрій Губський, який рідко з’являється в публічному просторі, проте його бізнес залишається одним із найбільших у галузі.
За інформацією Forbes Україна, компанія має 12 аптечних складів загальною площею понад 70 тисяч квадратних метрів і контролює близько третини українського ринку дистрибуції ліків.
- У суботу ввечері, 25 жовтня, російська окупаційна армія запустила удані безпілотники по території України. У Києві фіксують влучання в різних районах міста, 3 людини загинуло, десятки людей постраждали. У Чернігові БПЛА влучив по підприємству.
