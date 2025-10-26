Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ

Про це інформує LIGA.net, посилаючись на власні джерела.

25 жовтня було зруйновано вщент офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм". Цей об’єкт був одним із головних логістичних центрів дистриб’ютора, який відповідав за постачання ліків у різні області України. За даними видання, сума збитків перевищує 100 мільйонів доларів.

Як повідомили в компанії Volantis, що виконувала електромонтажні роботи, площа складу становила приблизно 29 тисяч квадратних метрів.

Це вже друга атака на "Оптіма-Фарм", позаяк 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад компанії. Тоді пошкодження вдалося частково усунути, і діяльність підприємства швидко відновили.

Довідка

"Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років і є другою за масштабом фармацевтичною дистриб’юторською компанією після групи "БаДМ". Її власником є підприємець Андрій Губський, який рідко з’являється в публічному просторі, проте його бізнес залишається одним із найбільших у галузі.

За інформацією Forbes Україна, компанія має 12 аптечних складів загальною площею понад 70 тисяч квадратних метрів і контролює близько третини українського ринку дистрибуції ліків.

У суботу ввечері, 25 жовтня, російська окупаційна армія запустила удані безпілотники по території України. У Києві фіксують влучання в різних районах міста, 3 людини загинуло, десятки людей постраждали. У Чернігові БПЛА влучив по підприємству.



