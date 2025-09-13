Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, кожна десята компані у РФ готується скоротити персонал через падіння попиту, підвищення податків, зростання вартості кредитів та необхідність утримувати зарплати ключових спеціалістів. Найбільше скорочення торкнеться будівництва, торгівлі, консалтингу, машинобудування та видобувної промисловості.

Експерти вважають, що під загрозою звільнення опиняться молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, працівники IT-сфери, які не займаються технічною розробкою, а також усі категорії співробітників, чия робота не приносить прямого прибутку.

У промисловому секторі скорочення торкнуться низькокваліфікованих робітників, яких активно замінюють автоматизовані системи та машини.

Скорочення торкнуться й найбільших держкорпорації. Так, "Газпром" оголосив про звільнення 1,6 тис. співробітників центрального апарату, а авіабудівна корпорація "Ростех" планує прибрати близько 1,5 тис. управлінців у Москві.

"Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів", ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах", - підсумували у розвідці.