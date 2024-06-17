Російський олігарх Усманов подав до суду на найбільший банк Швейцарії через "колосальну шкоду" спричинену санкціями
Російський підсанкційний олігарх Алішер Усманов подав до суду на "дочку" швейцарського фінансового холдингу UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Німеччині
Про це повідомляє The Moscow Times.
Його адвокат Штефані Рабенау розповіла "Коммерсанту", що причиною стали повідомлення про "підозрілі операції" мільярдера, надіслані банком до Відділу фінансового моніторингу Генеральної митної дирекції Німеччини у 2018-2022 роках.
За її словами, таких листів було понад 10. Зазначається, що у них містилися попередження про можливе відмивання Усмановим грошових коштів під час зняття готівки та орендних платежів.
У позові Усманова йдеться про те, що дії банку призвели до фінансових втрат і завдали "колосальної шкоди" його репутації.
"По суті, UBS виступив підбурювачем і співучасником незаконного кримінального переслідування невинної особи, а також спровокував занесення свого клієнта до санкційного списку", - йдеться у позові.
Представник олігарха Петер Гаувайлер заявив, що позов проти UBS Europe, поданий до Земельного суду Франкфурта-на-Майні, - "це тільки перший крок". Він підкреслив, що дії банку нібито спричинили "низку помилкових рішень", ухвалених Генпрокуратурою Франкфурта і Радою ЄС, і оцінити загальну шкоду тільки належить. Гаувайлер стверджує, що наслідки для UBS "можуть бути порівнянні з наслідками цунамі".
Усманов потрапив під санкції ЄС у лютому 2022 року.
- Восени 2022 року у Німеччині обшукували будинок підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.
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