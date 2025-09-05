Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
Топ-5 країн, засновники з яких найактивніше реєструють бізнес в Україні від початку повномасштабного вторгення
Про це свідчать результати дослідження команди YC.Market.
Попри повномаштабне вторгнення іноземці продовжують відкривати бізнес в Україні. За даними C.Market, за кількістю нових юридичних осіб і ФОП із іноземними засновниками у 2022–2025 рр. топ-5 країн виглядає так: Туреччина, США, Польща, Німеччина та Велика Британія.
Країни, інвестори з яких найактивніше реєструють бізнес в Україні, фото: YC.Market
Лідером за кількістю відкриття бізнесу в Україні є Туреччина. Починаючи з 2022 року, кількість юридичних осіб і ФОП з турецькими засновниками постійно зростає. Так у 2022 турецькі інвестори зареєстрували в Україні 198 бізнесів, у 2023 – 213, у 2024 – 2020. З січня по серпень цього року в Україні зареєстрували 139 підприємств з турецькими засновниками.
На другому місці – інвестори зі США. У 2022 вони зареєстрували в Україні 157 бізнесів, у 2023 – 181. У 2024 кількість реєстрацій трохи пішла на спад – був відкритий лише 141 бізнес. Від початку цього року – 93.
Польські інвестори на третьому місці. У 2022 році вони відкрили в Україні 121 бізнес, у 2023 – 133, у 2024 – 109, у цьому році – 73.
Німеччина опинилась на четвертому місці, випередивши цього року Велику Британію. У 2022 році в Україні з'явилось 94 нових бізнесів з німецькими засновниками, у 2023 – 118, у 2024 – 90, цьогоріч – 59.
Натомість британські інвестори за останні два роки суттєво здали позиції. Якщо у 2022 та 2023 році було 109 та 151 реєстрація відповідно, то торік – лише 92, від початку цього року лише 57.
Далі йдуть КНР, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія та Чехія.
"Навіть після початку повномасштабного вторгнення іноземні компанії продовжують реєструватися в Україні. Навіть більше – з кожним роком після початку гострої фази війни можна спостерігати приріст за кількістю нововідкритих компаній майже від кожної країни. Така динаміка може свідчити про зацікавленість у доступі до внутрішнього ринку, вигідному географічному розташуванню країни, збереженні людського капіталу та перспективі інтеграції в іноземний економічний простір", – підсумовує команда YC.Market.
- Біла Церква
