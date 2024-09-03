"Сьогодні ми завдали радості Путіну": Гетманцев прокоментував провалений законопроєкт щодо підвищення податків

Про це він повідомив у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Цей законопроєкт передбачав акумулювання 30 мільярдів гривень на виплати нашим військовослужбовцям за рахунок рівного для всіх громадян України підвищення військового збору на 3,5% з усіх доходів, які отримують громадяни України, а також припинення тих пільг, які отримували деякі категорії громадян, щодо сплати військовому збору", - пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що для прийняття законопроєкту не вистачило два голоси.

"І дійсно, сьогодні ми завдали радості Путіну, який, напевно, в стінах парламенту, як би це не звучало, святкує перемогу. Бо законопроєкт спрямований на повторне перше читання і, на жаль, загроза недофінансування армії кратно зросла", - підкреслив очільник фінансового комітету ВР.

Гетманцев наголосив, що рішення стосовно підвищення податків є "обʼєктивним і абсолютно правильним", додавши, що у ВР підготують законопроєкт до повторного першого читання, на що є 5 днів.

Він також додав, проти податку виступив Національний банк України і Міністерство фінансів. За його словами, установи стверджували, що податок "завдасть їм складнощі в зборі додаткових коштів, облігацій, як цього року, так і наступного".