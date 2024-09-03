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Головна Економіка "Сьогодні ми завдали радості Путіну": Гетманцев прокоментував провалений законопроєкт щодо підвищення податків

"Сьогодні ми завдали радості Путіну": Гетманцев прокоментував провалений законопроєкт щодо підвищення податків

Дар'я Куркіна
3 вересня, 2024 вiвторок
16:29
Економіка Данило Гетманцев

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловився, що сьогодні російському диктатору Володимиру Путіну "завдали радості" через провалений законопроєкт щодо збільшення податків - отримання від них додаткових 30 млрд грн

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Про це він повідомив у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Цей законопроєкт передбачав акумулювання 30 мільярдів гривень на виплати нашим військовослужбовцям за рахунок рівного для всіх громадян України підвищення військового збору на 3,5% з усіх доходів, які отримують громадяни України, а також припинення тих пільг, які отримували деякі категорії громадян, щодо сплати військовому збору", - пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що для прийняття законопроєкту не вистачило два голоси.

"І дійсно, сьогодні ми завдали радості Путіну, який, напевно, в стінах парламенту, як би це не звучало, святкує перемогу. Бо законопроєкт спрямований на повторне перше читання і, на жаль, загроза недофінансування армії кратно зросла", - підкреслив очільник фінансового комітету ВР.

Гетманцев наголосив, що рішення стосовно підвищення податків є "обʼєктивним і абсолютно правильним", додавши, що у ВР підготують законопроєкт до повторного першого читання, на що є 5 днів.

Він також додав, проти податку виступив Національний банк України і Міністерство фінансів. За його словами, установи стверджували, що податок "завдасть їм складнощі в зборі додаткових коштів, облігацій, як цього року, так і наступного".

  • 10 червня Гетманцев розповів, що Кабінет міністрів України готує пропозиції щодо підвищення деяких податків - військового збору й податків на додану вартість.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
Володимир Путін
ВРУ
Війна з Росією
Данило Гетманцев
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