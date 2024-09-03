"Сьогодні ми завдали радості Путіну": Гетманцев прокоментував провалений законопроєкт щодо підвищення податків
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловився, що сьогодні російському диктатору Володимиру Путіну "завдали радості" через провалений законопроєкт щодо збільшення податків - отримання від них додаткових 30 млрд грн
Про це він повідомив у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Цей законопроєкт передбачав акумулювання 30 мільярдів гривень на виплати нашим військовослужбовцям за рахунок рівного для всіх громадян України підвищення військового збору на 3,5% з усіх доходів, які отримують громадяни України, а також припинення тих пільг, які отримували деякі категорії громадян, щодо сплати військовому збору", - пояснив Гетманцев.
Він зазначив, що для прийняття законопроєкту не вистачило два голоси.
"І дійсно, сьогодні ми завдали радості Путіну, який, напевно, в стінах парламенту, як би це не звучало, святкує перемогу. Бо законопроєкт спрямований на повторне перше читання і, на жаль, загроза недофінансування армії кратно зросла", - підкреслив очільник фінансового комітету ВР.
Гетманцев наголосив, що рішення стосовно підвищення податків є "обʼєктивним і абсолютно правильним", додавши, що у ВР підготують законопроєкт до повторного першого читання, на що є 5 днів.
Він також додав, проти податку виступив Національний банк України і Міністерство фінансів. За його словами, установи стверджували, що податок "завдасть їм складнощі в зборі додаткових коштів, облігацій, як цього року, так і наступного".
- 10 червня Гетманцев розповів, що Кабінет міністрів України готує пропозиції щодо підвищення деяких податків - військового збору й податків на додану вартість.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.97
- Актуальне
- Важливе