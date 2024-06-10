"Якщо не буде чим фінансувати армію — росіяни будуть під Києвом": Гетманцев розповів, що уряд готує пропозиції стосовно підвищення податків

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу".

"Коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати", - сказав він.

Гетманцев розповів, що Кабмін готує пропозиції стосовно підвищення певних податків, але зараз немає точних цифр нових ставок ПДВ і військового збору.

Водночас він вважає, що наслідки від підвищення податків будуть прораховані урядом.

"Але наслідки для економіки, якщо армія буде непрофінансована, можуть виявиться набагато гіршими, фатальними. Іноді здається, що суспільство перебуває в парадигмі, чи підвищувати податки, чи не підвищувати. А такої парадигми у нас насправді немає. Бо якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї – росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми – щоб цього не допустити – все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди", - наголосив Геманцев.