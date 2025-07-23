США уклали торговельні угоди з Японією, Філіппінами та Індонезією: які умови

Про це повідомляє Reuters і CNN.

За словами американського лідера, нова угода зі Страною вранішнього сонця передбачає інвестиції на суму 550 мільярдів доларів США, а також впровадження у відповідь 15-відсоткового мита.

Трамп акцентував, що Японія розпочне активну торгівлю з США у таких секторах, як автомобілебудування, вантажний транспорт, рис та інші види сільськогосподарської продукції. У дописі в соціальній мережі Truth Social він зазначив: "Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією".

Окрім того, Трамп повідомив про укладення торговельних домовленостей з Індонезією та Філіппінами. Обидві угоди передбачають встановлення 19-відсоткових мит на імпортовану продукцію з цих країн. Водночас американські товари, які експортуватимуться до Індонезії та Філіппін, звільнятимуться від митного оподаткування.

Оголошення про підписання угод прозвучало після зустрічі Трампа з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі. Підбиваючи підсумки переговорів, Трамп зазначив: "Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду".