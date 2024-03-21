Суд ЄС зняв санкції проти одного з найбільших виробників шин Білорусі

Про це йдеться у рішенні Європейського суду загальної юрисдикції, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що ВАТ "Білшина" підпало під санкції ЄС у грудні 2021 року поряд з іншими компаніями та громадянами Білорусі.

Рада ЄС, яка занесла до списку це підприємство, обґрунтувала своє рішення тим, що Білшина є однією з провідних державних компаній Білорусі та істотним джерелом доходу для режиму Олександра Лукашенка.

Тоді ж було зазначено, що Білшина відповідальна за репресії проти громадянського суспільства, оскільки там було звільнено співробітників, які протестували й оголосили страйк після президентських виборів 2020 року.

У березні 2022 року Білшина подала до суду ЄС. У компанії заявили, що вона є одним із великих виробників шин у Білорусі та повністю належить білоруській державі.

Підприємство заявило, що Рада ЄС "припустилася помилки, оскільки до включення до списку санкцій підприємство було збитковим".

Суд постановив, що Рада ЄС не змогла довести, що Білшина є істотним джерелом доходу режиму Лукашенка і що держава отримує пряму вигоду від доходів компанії, а також те, що причиною звільнення співробітників компанії стала їхня участь у демонстраціях і страйках.

ВАТ "Білшина" – великий виробник автомобільних шин. Випускає шини для легкових, вантажних, великовантажних автомобілів, будівельно-дорожніх і підйомно-транспортних машин, електротранспорту, автобусів, тракторів і сільськогосподарських машин. Близько 90% шин, що випускаються на комбінаті, є радіальними. Основний зовнішньоторговельний партнер підприємства – Росія, куди поставляється до 60 % експортованої продукції.