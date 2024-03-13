Попри гучні проукраїнські гасла пів Європи продовжує торгувати з Росією і Білоруссю, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, адже багато європейських компаній продовжують торгувати з РФ та Білоруссю
Про це він сказав в інтерв’ю TVN24.
Польський прем'єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними".
За його словами, багато компанії, зокрема у Польщі, успішно обходять міжнародні санкції і ведуть бізнес з Росією та Білоруссю, адже "чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб його дотримуватись їх дійсно суворо".
Туск також додав, що заморожених російських активів може бути достатньо для забезпечення перемоги України у війні.
"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", - зазначив посадовець.
Туск наголосив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".
- Напередодні прем'єр-міністр Польщі заявив, що нинішній період в історії західної цивілізації можна описати як передвоєнний.
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