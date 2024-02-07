Суд відкрив справу щодо банкрутства підприємства ДТЕК Ахметова

Про це йдеться на сайті Верховного Суду, передає Liga.net.

Ініціатором банкрутства стало ДТЕК Дніпроенерго (Запоріжжя), якому ДТЕК Східенерго заборгувало понад 24,35 млн грн, з яких:

понад 17,23 млн грн - основний борг

майже 5,86 млн грн - інфляційне збільшення суми боргу

майже 1,16 млн грн - 3% річних, нараховані через неналежне виконання договорів.

ДТЕК Східенерго є підрозділом компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія складається з двох ТЕС у Донецькій і Луганській областях – Курахівської та Луганської.