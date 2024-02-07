Суд відкрив справу щодо банкрутства підприємства ДТЕК Ахметова
Господарський суд Донецької області 5 лютого відкрив справу про банкрутство підприємства ДТЕК Східенерго в місті Курахове
Про це йдеться на сайті Верховного Суду, передає Liga.net.
Ініціатором банкрутства стало ДТЕК Дніпроенерго (Запоріжжя), якому ДТЕК Східенерго заборгувало понад 24,35 млн грн, з яких:
- понад 17,23 млн грн - основний борг
- майже 5,86 млн грн - інфляційне збільшення суми боргу
- майже 1,16 млн грн - 3% річних, нараховані через неналежне виконання договорів.
ДТЕК Східенерго є підрозділом компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія складається з двох ТЕС у Донецькій і Луганській областях – Курахівської та Луганської.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе