Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Трейдери, які пропонують російську нафту, почали просити індійські державні нафтопереробні заводи платити в китайських юанях. Вони розглядають нещодавні ознаки покращення відносин між Нью-Делі та Пекіном як можливість спростити угоди з індійськими покупцями, повідомили джерела в торгівлі.

Як поінформували люди, знайомі з закупівлями російської нафти індійськими компаніями, провідний індійський нафтопереробний завод, державна Indian Oil Corp (IOC.NS), нещодавно здійснив платежі в китайській валюті за 2-3 партії російської нафти.

Західні санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну в 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включно з юанями та дирхам ОАЕ, для врегулювання нафтових торгів, в яких довгий час домінував долар.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але вони припинили це через невдоволення індійського уряду в період загострення напруженості з Пекіном, хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.

Тепер трейдери, яким досі доводилося конвертувати платежі в дирхамах або доларах у юані, оскільки лише ці можна безпосередньо обміняти на рублі, необхідні для оплати виробникам, прагнуть виключити один дорогий крок із цього процесу, сказав один трейдер.

Джерела також повідомили, що трейдери встановлюють ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання граничної ціни Європейського Союзу, та прагнуть еквівалентної оплати в юанях.

Індія стала головним імпортером російської морської нафти зі знижкою, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції. Платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти, повідомили джерела.

Індія та Китай нещодавно відновили пряме авіасполучення після перерви понад п'ять років. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді минулого місяця вперше за сім років відвідав Китай для участі у зустрічі регіонального блоку безпеки Шанхайської організації співробітництва.