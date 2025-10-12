"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
Президент Сербії Александар Вучич заявив у суботу, 11 жовтня 2025 року, що нова газова угода, яку Росія запропонувала Сербії, а саме продовження існуючої лише до кінця року, є "дуже невтішною новиною" та "дуже, дуже поганим сигналом"
Сербський президент пояснив у телефонному інтерв'ю програмі TV Informer, що він очікував підписання трирічного контракту на постачання газу ще в травні й що сербська сторона на перемовинах була "більш ніж справедливою та чесною", наводить його слова Radio Slobodna Evropa.
"Вони хочуть сказати нам: "Якщо ви почнете націоналізувати NIS чи щось інше, ми можемо відключити газ 31 грудня". І це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах. Й не тому, що ми планували націоналізувати, бо якби ми це зробили, у нас би не було санкцій", - сказав Вучич.
Згідно з твердженнями Вучича, американські посадовці пропонували Сербії націоналізувати NIS і таким чином уникнути санкцій, але він сказав, що відмовився.
Що ж стосується росіян, то він збирається зустрітися з ними й запропонує "нові ідеї" щодо компанії, що потрапила під санкції. Які саме, Вучич не уточнив.
- Запровадження санкцій США проти компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS) розпочалося у четвер, 9 жовтня.
- NIS було внесено до списку санкцій Сполучених Штатів (США) через так званий "вторинний ризик", оскільки контрольний пакет акцій належить Росії через корпорацію "Газпромнєфть".
