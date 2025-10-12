Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка "Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу

"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу

Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
00:45
Економіка Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив у суботу, 11 жовтня 2025 року, що нова газова угода, яку Росія запропонувала Сербії, а саме продовження існуючої лише до кінця року, є "дуже невтішною новиною" та "дуже, дуже поганим сигналом"

Зміст

Сербський президент пояснив у телефонному інтерв'ю програмі TV Informer, що він очікував підписання трирічного контракту на постачання газу ще в травні й що сербська сторона на перемовинах була "більш ніж справедливою та чесною", наводить його слова Radio Slobodna Evropa.

"Вони хочуть сказати нам: "Якщо ви почнете націоналізувати NIS чи щось інше, ми можемо відключити газ 31 грудня". І це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах. Й не тому, що ми планували націоналізувати, бо якби ми це зробили, у нас би не було санкцій", - сказав Вучич.

Читайте також: "Намагання вистрілити у спину": РФ звинуватила Сербію у "таємному постачанні" боєприпасів Україні. Вучич відреагував

Згідно з твердженнями Вучича, американські посадовці пропонували Сербії націоналізувати NIS і таким чином уникнути санкцій, але він сказав, що відмовився.

Що ж стосується росіян, то він збирається зустрітися з ними й запропонує "нові ідеї" щодо компанії, що потрапила під санкції. Які саме, Вучич не уточнив.

  • Запровадження санкцій США проти компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS) розпочалося у четвер, 9 жовтня.
  • NIS було внесено до списку санкцій Сполучених Штатів (США) через так званий "вторинний ризик", оскільки контрольний пакет акцій належить Росії через корпорацію "Газпромнєфть".
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Автор Влад Дідусь
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
Автор Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:51
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 12 жовтня
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Ексклюзив
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
19:02
Віктор Орбан і Володимир Путін
Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
15:26
Дія
У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
14:47
Пожежа на НПЗ в Уфі (11.10.2025)
Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
14:13
Ексклюзив
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
14:12
Ексклюзив
сектор Газа
Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович
14:10
Інтерсіті+, потяг
Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
14:02
OPINION
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
13:45
Ексклюзив
блекаут, Київ
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко
