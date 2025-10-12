"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу

Сербський президент пояснив у телефонному інтерв'ю програмі TV Informer, що він очікував підписання трирічного контракту на постачання газу ще в травні й що сербська сторона на перемовинах була "більш ніж справедливою та чесною", наводить його слова Radio Slobodna Evropa.

"Вони хочуть сказати нам: "Якщо ви почнете націоналізувати NIS чи щось інше, ми можемо відключити газ 31 грудня". І це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах. Й не тому, що ми планували націоналізувати, бо якби ми це зробили, у нас би не було санкцій", - сказав Вучич.

Згідно з твердженнями Вучича, американські посадовці пропонували Сербії націоналізувати NIS і таким чином уникнути санкцій, але він сказав, що відмовився.

Що ж стосується росіян, то він збирається зустрітися з ними й запропонує "нові ідеї" щодо компанії, що потрапила під санкції. Які саме, Вучич не уточнив.