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"Це нова модель взаємодії з нашим стратегічним партнером": Свириденко про угоду між Україною та США щодо корисних копалин

Катерина Ганжа
8 травня, 2025 четвер
15:11
Економіка Верховна Рада

У четвер, 8 травня, у Верховній Раді відбулося обговорення угоди між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин, зокрема, створення Інвестиційного фонду відбудови. Свої думки перед голосуванням стосовно документа висловили перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та народний депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це нова модель взаємодії з нашим стратегічним партнером", - Свириденко

"Цей документ ꟷ це не просто юридична конструкція, це нова модель взаємодії з нашим стратегічним партнером. Саме так Сполучені Штати бачать основу для співпраці з партнерами. Безпека має йти пліч-о-пліч з економікою. Саме так побудована і наша угода про економічне партнерство з Америкою, щоб були всі можливості для безпекової співпраці. Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України, спільна з Америкою управління, спільне з Америкою інвестування в Україну та спрямованість угоди на майбутній розвиток. Саме це ми і забезпечили", - наголосила Свириденко. 

Вона відмітила що "в угоді немає положень про борг". Натомість, "є зобов'язання інвестувати в Україну ꟷ вільну і суверенну державу". 

За її словами, "такої конкретної та рівноправної економічної угоди ніколи не було в історії відносин між Україною і Сполученими Штатами".

"Документ збалансований. США зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною, готові відкрито і масштабно інвестувати в економіку України, наші надра, промисловість, інфраструктуру. Ключовий принцип управління – п'ятдесят на п'ятдесят. Це рівноправні відносини між США та Україною. В угоді немає згадок про борги, лише нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися виключно в проєкти на території України", - відмітила Свириденко. 

Вона також зауважила, що угода "забезпечує можливість отримання нової оборонної та іншої допомоги від адміністрації США і створює необхідний фундамент для довгострокових відносин".

"США вважає цю угоду частиною безпекової архітектури. Їхній економічний інтерес в Україні ꟷ це, зокрема, і захист України, нашої незалежності, нашого розвитку економічного. Крім того, це можливість тиску на Росію, бо показує, що Америка готова захищати своє партнерство й відповідні активи", - сказала Свириденко. 

 Вона наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи. 

"Власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Всі ресурси на всій нашій землі та територіальних водах належать Україні. Національна власність захищена. Інвестиційні проєкти подає Україна. Це дозволяє реалізовувати наші економічні пріоритети. Угода враховує курс України на вступ в Євросоюз та відповідні зобов'язання. Отже, угода підготовлена та укладена в інтересах України. Угода забезпечує надійне партнерство з Америкою. Угода забезпечить для нашої країни економічне зростання, вагомі інвестиції, технологічну модернізацію", - резюмувала Свириденко. 

"Це набагато ширша угода", - Арахамія

Щодо необхідності ратифікації угоди між Україною та США висловився й лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Такого дійсно не було багато років. І незважаючи на важкий час для нашої країни, навіть якщо б не було війни, це питання було б найважливішим в нашій економічній повісті. Чому? Тому що я вже можу сказати…тільки новини про стратегічний документ між Сполученими Штатами та Україною викликали певний інтерес від інших компаній, іноземних, не американських, які розцінюють це як сигнал від Сполучених Штатів, що в Україну потрібно інвестувати навіть під час війни", - зазначив Арахамія. 

Він також висловив думку, що угоду між Україною та США було б неправильно зводити лише до питання корисних копалин.

"Багато людей дивляться на це надто вузько, кажучи, що це про корисні копалини. Кажуть, що це про дозволи на користування нашими надрами і таке інше. Це набагато ширша угода. Це угода про технології, яких в нас немає. Це угода про освітні технології, яких в нас теж немає. Це угода про великі американські компанії, які можуть заходити і створювати екосистему в нашій країні…Можна спрогнозувати як мінімум декілька десятків тисяч нових робочих місць, які створяться завдяки цьому партнерству", - зазначив нардеп. 

"Ми вимагали другого читання законопроєкту", - Герасимов

Слово взяв також народний депутат України від "Європейської Соліарності" Артур Герасимов, зауваживши, що політсила вимагала другого читання законопроєкту "заради чистоти юридичної процедури". 

"Чому? Тому що стаття двохсота регламенту чітко говорить, що законопроєкт про надання згоди на обов'язковість міжнародного договору України розглядається за процедурою розгляду законопроєктів, передбаченою цим регламентом, з урахуванням особливостей, визначених у цій главі. Але особливості стосуються не першого чи другого читання, а виключно внесення застережень. Тому те, що ви робите, а ви не хочете робити два читання, це безвідповідально, тому що ставить під загрозу юридичну чистоту цієї угоди. І тому, Руслан Олексійович, статті сто дев'яносто п'ятий, двісті перший, на який ви зараз будете посилатись, вони не мають жодного відношення до першого чи другого читання, а мають відношення виключно до внесення застережень", - сказав нардеп.

  • Верховна Рада України у четвер, 8 травня, погодила ратифікацію угоди між Україною і США щодо корисних копалин. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
США
Давид Арахамія
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