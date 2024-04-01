У березні в Україні продали понад 6 тис. легкових авто: яку марку купували найчастіше
В Україні продовжує зростати попит на нові легкові автомобілі. За березень було реалізовано майже 6,7 тисячі авто
Про це інформує Укравтопром.
За його даними, кількість проданих легкових авто за березень у півтора раза перевищила показники минулого року.
Так, найбільшу кількість покупців привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota - 1021 авто (+58%).
На другому місці - Renault. Таких авто купили 955 одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць із показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.
На четвертому місці Volkswagen - 444 авто (+3%), і замикає топ-5 березня BMW з 381 реалізованою одиницею (+7%).
Зазначається, що бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.
Всього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- За весь 2023 рік в Україні зареєстрували майже 61 тисячу нових легкових авто - це на 60,6% більше, ніж у 2022 році: найпопулярніша – Toyota.
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