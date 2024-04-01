У березні в Україні продали понад 6 тис. легкових авто: яку марку купували найчастіше

Про це інформує Укравтопром.

За його даними, кількість проданих легкових авто за березень у півтора раза перевищила показники минулого року.

Так, найбільшу кількість покупців привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota - 1021 авто (+58%).

На другому місці - Renault. Таких авто купили 955 одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць із показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen - 444 авто (+3%), і замикає топ-5 березня BMW з 381 реалізованою одиницею (+7%).

Зазначається, що бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.

Всього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.