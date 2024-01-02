Українці у 2023 купили на понад 60% більше нових авто, аніж у попередньому році: найпопулярніша – Toyota
За весь 2023 рік в Україні зареєстрували майже 61 тисячу нових легкових авто - це на 60,6% більше, ніж у 2022 році: найпопулярніша – Toyota
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
При цьому у грудні 2023-го українці придбали 5,9 тис нових легкових авто – таким чином у порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада 2023 року – зріс на 9%.
За даними асоціації, лідерство на ринку утримувала японська марка Toyota – 972 шт., також у топ-3 – Renault (678 шт.) та Skoda (600 шт.).
Toyota також лідирує і за підсумками 2023 року – 10 197 од. (+47%).
Далі йдуть:
- Renault – 5790 авто (+46%);
- Volkswagen – 5627 авто (+147%);
- Skoda – 4938 авто (+75%);
- BMW – 4128 авто (+139%);
- Hyundai – 2945 авто (+29%);
- Mercedes-Benz – 2543 авто (+52%);
- Suzuki – 2396 авто (+192%);
- Mazda – 2252 авто (+237%);
- Nissan – 1975 авто (+75%).
Бестселером року на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили український автопарк, додали в асоціації.
- Нагадаємо, з початку 2023 року українці придбали 191 тисячу вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону – це у 3,5 рази більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
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