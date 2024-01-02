Українці у 2023 купили на понад 60% більше нових авто, аніж у попередньому році: найпопулярніша – Toyota

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

При цьому у грудні 2023-го українці придбали 5,9 тис нових легкових авто – таким чином у порівнянні з 2022 роком грудневий ринок збільшився на 53%, а відносно листопада 2023 року – зріс на 9%.

За даними асоціації, лідерство на ринку утримувала японська марка Toyota – 972 шт., також у топ-3 – Renault (678 шт.) та Skoda (600 шт.).

Toyota також лідирує і за підсумками 2023 року – 10 197 од. (+47%).

Далі йдуть:

Renault – 5790 авто (+46%);

Volkswagen – 5627 авто (+147%);

Skoda – 4938 авто (+75%);

BMW – 4128 авто (+139%);

Hyundai – 2945 авто (+29%);

Mercedes-Benz – 2543 авто (+52%);

Suzuki – 2396 авто (+192%);

Mazda – 2252 авто (+237%);

Nissan – 1975 авто (+75%).

Бестселером року на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили український автопарк, додали в асоціації.