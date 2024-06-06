У Британії вийшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що нові купюри Банку Англії поступово замінять пошкоджені або "будуть випущені, коли попит зросте".

Король Чарльз ІІІ є другим монархом, якого зобразили на банкнотах. Першою була королева Єлизавета II у 1960 році.

Банкнотами номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів, на яких зображено портрет королеви, все ще можна користуватися.

Портрет Короля, використаний для купюр, було зроблено у 2013 році.