У Британії вийшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ
У Великій Британії вийшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Вони поступово замінять деякі старі купюри
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що нові купюри Банку Англії поступово замінять пошкоджені або "будуть випущені, коли попит зросте".
Король Чарльз ІІІ є другим монархом, якого зобразили на банкнотах. Першою була королева Єлизавета II у 1960 році.
Банкнотами номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів, на яких зображено портрет королеви, все ще можна користуватися.
Портрет Короля, використаний для купюр, було зроблено у 2013 році.
- 9 квітня представники банку Англії подарували королю Чарльзу ІІІ перші банкноти із його зображенням.
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