Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху

Про це йдеться на сторінці The Royal Family у Facebook.

Це купюри номіналом 5 та 10 фунтів стерлінгів. Нові гроші ввійдуть у обіг 5 червня.

Зазначається, що це вперше банк "змінив імідж" монарха на банкноті, адже королева Єлизавета II стала першою, хто з'явилася на купюрах банку Англії у 1960 році.

Фото: Getty Images