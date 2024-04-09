Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху
9 квітня представники банку Англії подарували королю Чарльзу ІІІ перші банкноти із його зображенням. Вони ввійдуть в обіг уже цього літа
Про це йдеться на сторінці The Royal Family у Facebook.
Це купюри номіналом 5 та 10 фунтів стерлінгів. Нові гроші ввійдуть у обіг 5 червня.
Зазначається, що це вперше банк "змінив імідж" монарха на банкноті, адже королева Єлизавета II стала першою, хто з'явилася на купюрах банку Англії у 1960 році.
Фото: Getty Images
- 2 лютого 2023 року стало відомо, що в Австралії портрет покійної Єлизавети ІІ на банкнотах номіналом 5 австралійських доларів замінять на дизайн, що буде присвячений історії та культурі корінних народів.
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