У Держцентрі зайнятості розповіли, скільки безробітних перебувають на обліку

Про це розповіла директорка центру Юлія Жовтяк під час зустрічі з бізнесом, організованої Європейською бізнес-асоціацією, передає hromadske.

За словами Жовтяк, серед 135 тисяч безробітних людей, 80% - жінки. Посадовиця також вказала, що центри зайнятості розглядають резюме не лише тих, хто до них звертаються, вони також досліджують анкети на різних платформах.

Крім того, Жовтяк заявила, що після війни Україна, ймовірно, не повернеться до системи виплат по безробіттю впродовж року. Вона нагадала, що до повномасштабного російського вторгнення кошти безробітним виплачували протягом року, втім, під час дії воєнного стану виплати надаються лише упродовж трьох місяців.

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"Для нас як країни це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості рік і не шукала роботу", - сказала вона.

На думку Жовтяк, часом люди приходять на підшукану центром зайнятості роботу без мотивації: їм потрібна тільки відмітка, що вони не підійшли роботодавцю. Після цього вони можуть отримувати допомогу по безробіттю.