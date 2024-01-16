Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним працевлаштування у військових частинах
Військові частини розміщуватимуть пропозиції роботи на порталі Державної служби зайнятості. Ці вакансії пропонуватимуть безробітним по всій Україні
Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
Зазначається, що Держслужба зайнятості надаватиме допомогу у працевлаштуванні до Сил оборони відповідно до Меморандуму про взаємодію та співробітництво, який підписано між нею, Міністерством оборони та порталом robota.ua.
"Відтепер пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони", - сказала Свириденко.
За її словами, це допоможе посилити оборонну спроможність країни й дасть можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби.
Що відомо про рекрутинг
13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.
"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.
20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.
Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.
Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.97 Купівля 37.97Продаж 38.72
- EUR Купівля 41.57Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе