Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним працевлаштування у військових частинах

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що Держслужба зайнятості надаватиме допомогу у працевлаштуванні до Сил оборони відповідно до Меморандуму про взаємодію та співробітництво, який підписано між нею, Міністерством оборони та порталом robota.ua.

"Відтепер пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони", - сказала Свириденко.

За її словами, це допоможе посилити оборонну спроможність країни й дасть можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.