У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
У Дії 19 серпня з'явилася нова військова облігація, названа на честь міста у Донецькій області - Бахмута
Про це повідомив міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.
"У застосунку Дія доступна нова облігація — Бахмут із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Щоб придбати облігацію потрібно:
- відкрити застосунок;
- обрати розділ "Військові облігації";
- обрати облігацію партнера та кількість;
- підписати й оплатити.
"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки. Купуйте облігації в Дії — так ви не лише інвестуєте, а й підтримуєте країну та Сили оборони під час війни", - наголосив Федоров.
Він додав, що українці вже придбали в Дії понад 20,9 мільйона військових облігацій. Це принесло Силам оборони майже 21,7 млрд грн допомоги.
Про військові облігації в Україні
У липні 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.
З жовтня 2022 року до 30 квітня 2025 року українці у Дії загально придбали військових облігацій на 13,5 мільярда гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе