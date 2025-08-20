У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"

Про це повідомив міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

"У застосунку Дія доступна нова облігація — Бахмут із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Щоб придбати облігацію потрібно:

відкрити застосунок;

обрати розділ "Військові облігації";

обрати облігацію партнера та кількість;

підписати й оплатити.

"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки. Купуйте облігації в Дії — так ви не лише інвестуєте, а й підтримуєте країну та Сили оборони під час війни", - наголосив Федоров.

Він додав, що українці вже придбали в Дії понад 20,9 мільйона військових облігацій. Це принесло Силам оборони майже 21,7 млрд грн допомоги.

Про військові облігації в Україні

У липні 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

З жовтня 2022 року до 30 квітня 2025 року українці у Дії загально придбали військових облігацій на 13,5 мільярда гривень.