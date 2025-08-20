Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Економіка У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"

У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"

Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
06:12
Економіка Військові облігації

У Дії 19 серпня з'явилася нова військова облігація, названа на честь міста у Донецькій області - Бахмута

Зміст

Про це повідомив міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

"У застосунку Дія доступна нова облігація — Бахмут із прибутковістю від 16,8% річних та виплатою 14 жовтня 2026 року", - йдеться у повідомленні. 

Щоб придбати облігацію потрібно: 

  • відкрити застосунок;
  • обрати розділ "Військові облігації";
  • обрати облігацію партнера та кількість; 
  • підписати й оплатити. 

"Кошти від облігацій спрямують на забезпечення провізією, логістичні потреби, виплати військовим і медикам, а також на розвиток економіки. Купуйте облігації в Дії — так ви не лише інвестуєте, а й підтримуєте країну та Сили оборони під час війни", - наголосив Федоров. 

Він додав, що українці вже придбали в Дії понад 20,9 мільйона військових облігацій. Це принесло Силам оборони майже 21,7 млрд грн допомоги. 

Про військові облігації в Україні

У липні 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

З жовтня 2022 року до 30 квітня 2025 року українці у Дії загально придбали військових облігацій на 13,5 мільярда гривень. 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Дія
