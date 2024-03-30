У двох регіонах України скасували відключення світла, - ДТЕК
Українським енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській та Донецькій областях. Там скасували відключення світла
Про це повідомляє ДТЕК.
"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на ранок 30 березня відключення світла скасовано.
- Учора через російські атаки на українські електростанції диспетчерський центр Укренерго застосував графіки аварійних відключень в декількох областях України.
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