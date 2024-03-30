Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У двох регіонах України скасували відключення світла, - ДТЕК

У двох регіонах України скасували відключення світла, - ДТЕК

30 березня, 2024 субота
09:46
Економіка

Українським енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській та Донецькій областях. Там скасували відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 30 березня відключення світла скасовано.

  • Учора через російські атаки на українські електростанції диспетчерський центр Укренерго застосував графіки аварійних відключень в декількох областях України.
Теги:
Суспільство
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Донеччина
Читайте також:
Валерій Залужний та Олександр Сирський
29 березня, 2024 п'ятниця
Сирський прокоментував звільнення Залужного
Атака на Україну 29 березня 2024
29 березня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: поранено 6 людей, пошкоджено ТЕС і ГЕС
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
27 березня, 2024 середа
У Японії Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу, адже в країні вважають, що "борщ - це російська страва"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 березня
11:15
Ексклюзив
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Україна повинна організувати черговий енергетичний "Рамштайн" через атаки РФ, - ексміністр енергетики Плачков
11:14
На Аскольдовій могилі у Києві встановили мініскульптуру, присвячену захисникам України
11:14
електроенергія
У 6 регіонах України скасували графіки аварійних відключень світла: ситуація в енергосистемі станом на 30 березня
10:53
діти, дитина лікарня
У лікарні помер чоловік, який постраждав від російської атаки по Кам'янському
10:27
Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента
10:19
мікросхема, чіп, електроніка
США посилили обмеження на експорт мікросхем та інструментів ШІ до Китаю
10:18
шлюб
Одруження у Дії: відтепер українці можуть укладати шлюб по відеозв'язку
10:17
Бєлгород
У деяких районах Білгородщини школи перевели на дистанційне навчання
10:05
OPINION
Руслан Рохов
Ідіократія. Чого не зробиш для обмеження свободи?
09:47
зерно, зернова угода
Обстріли портів Одещини зупинили вивантаження зерна приблизно на 5 діб, - Укрзалізниця
09:44
OPINION
Микола Княжицький
Служба у війську чи звільнення від неї стало способом покарання і платою за провладне лизоблюдство
09:40
В Україні від російської агресії постраждали 1273 дитини
09:25
мобілізація на росії, чмобіки
Ворог розпочав хвилю примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - ОВА
09:17
На фото: Логотип OpenAI
OpenAI представила аудіоінструмент Voice Engine, який відтворює голос
09:11
Дімітар Главчев
У Болгарії призначили виконувача обов'язків прем'єр-міністра
09:07
Огляд
Бий першим, Фредді, лондонські хроніки місіс К. і робота для єнота – 5 книг, які варто прочитати для гарного настрою
08:38
США Ізраїль
Винищувачі F-35А й авіабомби: США схвалили передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів, - WP
08:38
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
"Стала вдвічі небезпечнішою": Росія модернізувала ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною
08:14
Оновлено
корабель рф
Росія завела усі кораблі та ракетоносії у пункти базування
08:06
OPINION
Данило Лубківський
Америка ніколи не буде великою, якщо ми впадемо
08:05
Оновлено
втрати окупантів
Засіб ППО, 29 танків і 730 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:00
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 22-го туру
07:56
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": під прицілом - енергооб'єкти півдня
07:46
Дмитро Кулеба
Українська дипломатія працює над організацією візиту Зеленського до Індії, - Кулеба
07:25
сили ППО
Повітряні сили вночі знищили 9 з 12 російських "шахедів"
07:03
суд, суддя
Російські окупанти пошкодили в Україні 124 приміщення судів
06:35
Білий дім
"Не можемо дозволити подальших зволікань": у Білому домі закликали конгрес США ухвалити допомогу Україні
06:23
на фото: патріарх Кирил та Володимир Путін
РПЦ МП намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні, - ISW
06:00
Ізраель Палестина
Арабські країни готові визнати Ізраїль в обмін на створення Палестини, - Байден
05:36
обстріл ТЕС
Після російських ударів Україна імпортує електроенергію з п'яти країн, – Шмигаль
05:10
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк А. Міллі
Аудитори рекомендували Пентагону краще відстежувати допомогу США Україні
04:42
Південна Корея
Південна Корея збільшила виробництво напівпровідників на рекордні 65,3%
04:14
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Франція передаватиме Україні списане озброєння, - міністр оборони
03:46
КНДР
Росія та КНДР відновлюють авіасполучення: поки тільки чартерними рейсами
02:48
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО пояснив чому оборонпром Заходу поступається Росії та її партнерам
02:20
Сектор Гази
Британія скинула з літаків другу партію гуманітарної допомоги Газі
01:52
Еммануель Макрон та Луїз Інасіо Лула да Сілва
Макрон обговорив з президентом Бразилії ставлення до Путіна та війни в Україні, – ЗМІ
01:24
Харківщина
Міненерго допоможе у відбудові Зміївської ТЕС, зруйнованої після обстрілів 22 березня
00:56
Олександр Лукашенко
Литва викликала посла Білорусі після заяв Лукашенка про Сувальський коридор
00:28
Володимир Зеленський
Зеленський після відставки Данілова змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV