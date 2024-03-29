Укренерго почала застосовувати аварійні відключення ще в трьох областях: повний перелік

Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні відключення на період вечірнього максимуму споживання запроваджені в Донецькій, Полтавській та Сумській областях. До цього вони вже були застосовані у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також обмеження енергопостачання продовжує діяти у Кривому Розі та на Харківщині.

"Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - пояснюють у повідомленні.

Споживачів в інших регіонах України Укренерго просить заощадливо споживати електроенергію.