Укренерго почала застосовувати аварійні відключення ще в трьох областях: повний перелік
Через російські атаки на українські електростанції диспетчерський центр Укренерго застосував графіки аварійних відключень в декількох областях України
Про це повідомляє Укренерго.
Аварійні відключення на період вечірнього максимуму споживання запроваджені в Донецькій, Полтавській та Сумській областях. До цього вони вже були застосовані у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також обмеження енергопостачання продовжує діяти у Кривому Розі та на Харківщині.
"Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - пояснюють у повідомленні.
Споживачів в інших регіонах України Укренерго просить заощадливо споживати електроенергію.
- Удень 29 березня повідомлялось, що через негоду в Україні знеструмлено понад 200 населених пунктів. Через атаки ворога у 2 областях застосовувались обмеження електроенергії.
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