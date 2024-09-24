У Києві восени відкриють торгове представництво Японії, - Сибіга
У Києві цієї осені відкриють представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO)
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з главою МЗС Японії Йоко Камікавою.
"Цей важливий крок сприятиме збільшенню торгівлі та інвестицій між нашими країнами. Ми сподіваємося на подальший розвиток нашої стратегічної співпраці", - зазначив Сибіга.
Під час зустрічі сторони також обговорили просування Формули миру, посилення ролі Японії у відновленні України та збільшення енергетичної допомоги.
Що відомо про JETRO
У серпні стало відомо, що Міністерство економіки України завершило реєстрацію представництва Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі.
У відомстві тоді зазначили, що, відкриття офісу JETRO прискорить впровадження японських технологій в Україні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка вироблятиметься у нашій країні.
За словами заступника міністра економіки України, торгового представника України Тарас Качка, відкриття представництва "знаменує собою початок нової ери співпраці" між Японією та Україною.
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