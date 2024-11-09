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Головна Економіка У Латвії викупили всі акції Газпрому з компанії Latvijas gāze

У Латвії викупили всі акції Газпрому з компанії Latvijas gāze

Ксенія Золотова
9 листопада, 2024 субота
10:40
Економіка газ, ГТС

У жовтні всі акції, які належали російському "Газпрому" в компанії "Латвійський газ" (Latvijas gāze), було викуплено

Зміст

Про це пише LSM.

Зазначається, що "Газпрому" у Latvijas gāze належали 34% акцій.

Як повідомили в латвійській газовій компанії, 27,85% акцій, що належали "Газпрому", викупило спеціалізоване підприємство членів правління Energy Investments, а 6,15% — литовське UAB Haupas. Сума угоди не розкривається.

Минулої ж осені було викуплено 28,97% акцій, якими володів люксембурзький інвестиційний фонд Marguerite Gas II S.À.RL

Представники компанії зазначають, що після викупу акцій "Газпрому" більшість учасників зборів акціонерів Latvijas gāzes мають громадяни Латвії.

Голова правління Latvijas gāze Айгар Калвітіс також повідомив, що продовжуються пошуки рішень для викупу акцій у двох інших великих співвласників — Itera Latvija та німецької Uniper Ruhrgas International, щоб підприємство під контролем місцевого капіталу стало важливим гравцем на енергетичному ринку країн Балтії.

"Латвійський газ" опублікував новий список акціонерів: Energy Investments SIA – 27.85%, UAB Haupas – 6,15%, Rietumu banka – 28,97%, Uniper Ruhrgas International GmbH – 18,26%, SIA ITERA Latvija – 16%, інші акціонери - 2,77%.

  • Попри намагання Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоресурсів, частка Росії на європейському ринку скрапленого природного газу (СПГ) зросла до 20% у першому півріччі 2024 року, порівняно з 14% у 2023 році.
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Росія
газ
Латвія
Війна з Росією
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