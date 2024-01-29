Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У Латвії вирішили заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

У Латвії вирішили заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

29 січня, 2024 понедiлок
21:01
Економіка Латвія

Владна коаліція в Латвії вирішила припинити імпорт російського та білоруського зерна в країну

Про це пише Delfi.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, міністр землеробства Армандс Краузе та голова фракції "Прогресивних" у Сеймі Андрій Шуваєв заявили після коаліційних зборів 29 січня, що відповідний проєкт планують підготувати та схвалити протягом лютого.

Армандс Краузе зазначив, що буде запроваджено посилений контроль транзиту зерна, який здійснюватиме продовольчо-ветеринарна служба, оцінюючи якість, безпеку та походження продукції. Це робитимуть, аби визначити, чи є зерно російським, чи вкраденим з окупованих територій України.

Міністр землеробства також зазначив, що в Україні є наукові методи та база даних, за допомогою яких держави-члени ЄС зможуть визначити, вирощене зерно в Росії чи в Україні.

Також коаліція домовилася, що компанії, які використовують у своєму виробництві зерно російського походження, не зможуть претендувати на програми підтримки сільського господарства.

"Що характерно, 18 січня Сейм уже передав на розгляд до парламентських комісій законопроєкт опозиційного Національного об'єднання, який передбачає фактично аналогічну заборону", - зауважили в матеріалі.

Зазначено, що в Латвії питання заборони імпорту російського зерна обговорюється давно, проте коаліція вважала, що найкраще зробити це спільним рішенням на рівні ЄС. На думку країни, одностороннє рішення було б дієвим "тільки на папері", оскільки зерно з РФ могло потрапляти в державу через інші країни ЄС.

  • 23 січня повідомлялося, що Латвія має намір обговорити з міністрами сільського господарства країн ЄС заборону на імпорт російської агропродукції, аби не фінансувати війну проти України.
Теги:
Світ
Росія
Білорусь
Латвія
зерно
санкції проти Росії
Війна з Росією
Читайте також:
Клаудіу Тарзіу
28 січня, 2024 неділя
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
Північна Корея
26 січня, 2024 п'ятниця
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
ЗСУ, мобілізація
28 січня, 2024 неділя
Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць, - ЗМІ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.34
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог не зміг закріпитися у Табаївці на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:17
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Залужний на своєму місці": нардеп Костенко прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ
21:11
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський не звільняв Залужного, - прессекретар президента
20:20
OPINION
Ірина Федорів
Як мураєвський телеканал "Наш" перефарбували у "Вишку"
20:06
OPINION
Євстратій Зоря
"Щей пожиже…", або Як готують "страдальців від Гундяєва"?
20:00
ЗСУ
Протягом доби ворог 42 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, найбільше - на Авдіївському напрямку
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 705-го дня війни: безпілотник влучив у один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, а ЗСУ розширюють плацдарм на Лівому березі
19:37
На фото: боєприпаси
Заходу потрібно два роки, аби виробити для України достатню кількість боєприпасів, - FT
19:22
Ексклюзив
FPV-дрони
"Було страшно, що всіх підведу": волонтерка розповіла, як наважилась на створення FPV-дронів вдома
19:18
Rheinmetall
Rheinmetall побудує новий завод з виробництва снарядів для Бундесверу та України
19:14
Оновлено
Сіярто приїхав до України, Кулеба заявив про створення спецкомісії з питань угорської нацменшини
19:02
Вакцинація
У МОЗ нагадали, коли дорослим слід робити ревакцинацію від дифтерії
18:56
Інтерв’ю
Юрій Ніколов
"Справа Гринкевича — це крапля в океані". Розмова Еспресо з Юрієм Ніколовим
18:51
винищувач F-35
Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 на понад $6,5 млрд
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:29
російські окупанти
Окупанти розстріляли сім'ю із трьох людей у Кремінній на Луганщині
18:09
На фото: інтервʼюєрка Аліна Доротюк
Петров та Іванов публічно принизили ведучу Аліну Доротюк за її зовнішність
18:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїльська розвідка звинувачує 190 співробітників ООН у викраденнях і вбивствах під час нападу ХАМАСу 7 жовтня, - Reuters
18:01
OPINION
Орест Сохар
Ера дивідендів від миру закінчилася
18:00
Огляд
права на біологічне батьківство
Чому закон перешкоджає вдовам військових народжувати від них дітей. Еспресо розібралося
17:59
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
17:42
Тейлор Свіфт
На X завірусились оголені фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ, соцмережа заблокувала можливість пошуку зірки
17:39
путін путлер
"У Києві відкрито використовують методи гітлерівців": Путін продовжує просувати наратив про нацизм в Україні
17:36
лікарня обстріл
За час повномасштабної агресії РФ в Україні повністю відновили 480 медичних закладів, - МОЗ
17:24
На фото: гурт "Хамерман Знищує Віруси"
Хто такі "Хамерман Знищує Віруси", які обурили "голою вечіркою" Верещук
17:21
Інфографіка
Історичний вигляд Великого Лугу. Texty.org.ua
Яким був Великий Луг до затоплення Каховським морем. Історична реконструкція Texty.org.ua
17:13
На фото: Фаррелл Вільямс стане героєм фільму в стилі Lego
Про співака Фаррелла Вільямса знімуть анімований фільм у стилі Lego
17:11
Європарламент
Віцепрезидент Європарламенту заявив, що про швидкий вступ України до ЄС не може бути й мови
17:09
тюрма
Російського військового, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині, засудили до довічного ув'язнення
17:06
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
16:59
Lifecell
Французька компанія купує оператора Lifecell за $500 млн, - Bloomberg
16:53
Ексклюзив
Віктор Орбан
Експерт-міжнародник Осипенко пояснив, чому Орбан може погодитися розблокувати допомогу Україні
16:50
обстріл Сумщини
РФ обстріляла Сумщину: загинули троє людей, пошкоджено будинки й хлібзавод
16:42
Путін_Росгвардія
РФ відправила Росгвардію на ТОТ, щоб примушувати українців голосувати за Путіна, - Спротив
16:37
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупанти вербують російських студентів до "будівельних загонів", щоб вони працювали на ТОТ, - Спротив
16:34
Метро
Україна вимагатиме відповідальності підрядника з Туреччини за недобудовані станції метро в Дніпрі
16:31
Ексклюзив
паспорт РФ
На ТОТ росіяни паспортизували 35-40% місцевих мешканців, - правозахисник Лисянський
16:30
Каміла Валієва
Російську фігуристку Валієву дискваліфікували на 4 роки за допінг
16:29
фейкові новини
"Україна передає РФ частину територій": ЦПД спростував черговий фейк
16:23
Інфографіка
Ціни на комунальні послуги
Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло і воду з 1 лютого, та що варто знати про платіжки на газ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV