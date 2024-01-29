У Латвії вирішили заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

Про це пише Delfi.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, міністр землеробства Армандс Краузе та голова фракції "Прогресивних" у Сеймі Андрій Шуваєв заявили після коаліційних зборів 29 січня, що відповідний проєкт планують підготувати та схвалити протягом лютого.

Армандс Краузе зазначив, що буде запроваджено посилений контроль транзиту зерна, який здійснюватиме продовольчо-ветеринарна служба, оцінюючи якість, безпеку та походження продукції. Це робитимуть, аби визначити, чи є зерно російським, чи вкраденим з окупованих територій України.

Міністр землеробства також зазначив, що в Україні є наукові методи та база даних, за допомогою яких держави-члени ЄС зможуть визначити, вирощене зерно в Росії чи в Україні.

Також коаліція домовилася, що компанії, які використовують у своєму виробництві зерно російського походження, не зможуть претендувати на програми підтримки сільського господарства.

"Що характерно, 18 січня Сейм уже передав на розгляд до парламентських комісій законопроєкт опозиційного Національного об'єднання, який передбачає фактично аналогічну заборону", - зауважили в матеріалі.

Зазначено, що в Латвії питання заборони імпорту російського зерна обговорюється давно, проте коаліція вважала, що найкраще зробити це спільним рішенням на рівні ЄС. На думку країни, одностороннє рішення було б дієвим "тільки на папері", оскільки зерно з РФ могло потрапляти в державу через інші країни ЄС.