"В Європі достатньо їжі": Латвія ініціює заборону на імпорт російської агропродукції

Про це заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе перед засіданням Ради ЄС із сільського господарства та рибальства 23 січня в Брюсселі.

"Запропоную сьогодні розпочати обговорення санкцій щодо російської сільськогосподарської продукції. В Європі достатньо їжі. Ми самодостатні. Будь-який дохід російського режиму дає дохід військовій машині", – сказав він.

Міністр нагадав, що у 2014 році, коли РФ в односторонньому порядку заборонила імпорт низки товарів із ЄС, країни не вжили заходів у відповідь.

"Наразі імпорт (із РФ, - ред.) зростає. Крупи, можливо, навіть вкрадені в Україні. Ми не знаємо, звідки ця продукція. Саме з цього ми хотіли б розпочати дискусію про скорочення торгівлі з Росією продовольством настільки, наскільки це можливо і дозволяють санкції", – зазначив Краузе.

На його думку, російську агропродукцію могла б замінити українська, аби Київ отримав більше коштів на оборону.

"Якщо є якісь групи товарів, яких бракує, наприклад, соняшникової олії, то є виробник - дуже велика Україна. Ми можемо купувати всі харчові продукти, які імпортуємо з Росії, в України. Ми зможемо їх замінити й дати можливість допомогти уряду України фінансувати цю війну проти російської агресії", – резюмував міністр.