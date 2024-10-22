У морських портах Одещини посилять безпекові заходи, - Кулеба

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Кулеба наголосив, що питання безпеки українських портів, їхнього персоналу та суден є першочерговим, оскільки стабільна робота портів України є гарантом продовольчої стабільності у світі.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – заявив він.

За даними Мінрозвитку наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден. Вони мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів.

Під час візиту Кулеба також провів нараду з керівниками портів, профільних держпідприємств та адміністрацій та військовими. На ній обговорили функціонування морських портів, захист критичної інфраструктури та взаємодію в питаннях захисту берегових об’єктів та акваторій.