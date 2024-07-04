У першому півріччі українські порти на 68% збільшили перевалку вантажів

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за перше півріччя шість українських портів здійснили оброблення 52,7 млн. тонн вантажів, коли за аналогічний період 2023 року цей показник становив 31,3 млн. тонн.

Гетманцев акцентував, що понад 63,5% з 52,7 млн тонн - продукція агропромислового комплексу, коли більше 36% - інші галузі, зокрема гірничо-металургійного комплексу.

За словами глави комітету ВР, минулорічні показники були зумовлені тим, що Україна була обмежена дією Стамбульської зернової ініціативи. Вона дозволяла транспортувати з трьох чорноморських портів лише аграрну продукцію, яку з початку 2023 року поступово пригальмовувала РФ. Він зауважив, що тоді в першому кварталі Україна вивезла 10,4 млн. тонн аграрної продукції, коли у другому– 5,7 млн тонн.

"Рішення залишити Стамбульську зернову ініціативу в історії та будувати свій альтернативний морський коридор виявилось стратегічно правильним. Адже тепер ми можемо відвантажувати продукцію будь-якої замовленої номенклатури, судна можуть рухатись вільно і безупинно, без принизливих двократних доглядів та отримання дозволів", - додав Гетманцев.