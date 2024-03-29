Україна за 7 місяців експортувала новим коридором більше вантажів, аніж за рік роботи зернової ініціативи за участі РФ

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

"Ми відкрили коридор в серпні 2023 р. – після того, як Росія остаточно вийшла з зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності. Сьогодні українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 млн тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 млн тонн – продукція українських аграріїв", - прокоментував очільник відомства Олександр Кубраков.



За його словами, нині на підхід до портів Одеса, Чорноморськ і Південний очікують 150 суден, які мають експортувати майже 5 млн тонн вантажів.



"Можемо говорити, що ми вийшли майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси, а також запровадили значно ефективніший логістичний шлях без участі держави-агресора, продовжуючи бути гарантом продовольчої безпеки світу", - зазначив міністр.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

Уже 16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на середину листопада 2023 року зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, а станом на початок січня 2024 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя.

Станом на 10 березня 2024 року з українських портів вийшли 1005 кораблів, які вивезли близько 30 млн тонн зерна.